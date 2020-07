TV-Tipps: Der Babyflüsterer "Toni" hilft seiner Schwester

Im Ersten wird Babyflüsterer "Toni" von seiner eigenen Schwester angeheuert. Sat.1 zeigt die Highlights aus "LUKE! Die Greatnightshow". In "Spiel mit der Angst" (Tele 5) gibt Pierce Brosnan einen Kindesentführer.

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme - Daddy Blues, Komödie

Der "Babyflüsterer" Toni hat Probleme mit dem Verlobten seiner jüngeren Schwester Romy (Lara Mandoki). Toni hält "Flocke" (Jacob Matschenz) für einen ausgemachten Macho und seit jeher für einen Fehlgriff seiner Schwester, die nun auch noch von ihm schwanger ist und sich für Toni als Hebamme entscheidet. Natürlich versucht Toni, seine Abneigungen bei der Arbeit zu verdrängen - zumal Flocke nach einem Sportunfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Statt dem jungen Paar in der schweren Situation zu helfen, macht Tonis Beschützerinstinkt alles noch komplizierter.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Glamourgirl, Krimiserie

Das attraktive It-Girl Geraldine Fink (Nora Huetz) wird beschuldigt, seinen Manager Markus Kleinert erstochen zu haben. Benni (Antoine Monot, Jr.) gelingt es, seine Mandantin vor der U-Haft zu bewahren. Während er die Verteidigung übernimmt, darf Leo (Wanja Mues) als Personenschützer für die Prominente einspringen. Keine leichte Aufgabe, denn Geraldine hat den Ernst der Lage nicht verstanden und hält sich an keine Absprache.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Greatnightshow - Best-of, Comedyshow

Der mehrfach ausgezeichnete Entertainer Luke Mockridge verspricht mit "LUKE! Die Greatnightshow" die beste Late-Night-Show aller Zeiten. In diesem Best-of widmet sich Sat.1 noch einmal den erinnerungswürdigsten Momenten, den tollsten Gästen und lustigsten Spielen.

20:15 Uhr, Tele 5, Spiel mit der Angst, Psychothriller

Das Bild einer perfekten Familie bröckelt, als die kleine Tochter von Tom (Gerald Butler) und Abby (Maria Bello) von einem Psychopathen (Pierce Brosnan) entführt wird. Der Täter - ein Mann, den Tom noch nie zuvor gesehen hat - ist unberechenbar. Denn das Geld, das er forderte, will er am Ende gar nicht. Er will vielmehr: Tom zerstören. Seine Forderungen werden immer abstruser und krasser.

22:30 Uhr, RTLzwei, Judge Dredd, Sci-Fi-Actionthriller

Nukleare Kriege und ökologische Katastrophen haben im dritten Jahrtausend die Erde verwüstet. Die Menschen leben in drei gigantischen Metropolen, in denen Gewalt und Korruption herrschen. Die Macht haben sogenannte Judges, die gleichzeitig als Polizisten, Richter und Vollstrecker fungieren. Vor allem Judge Dredd (Sylvester Stallone), ein Klon aus einem Genpool, ist eine lebende Legende in Megacity. Doch bei seiner Herstellung entstand neben dem perfekten Judge Dredd auch sein böser Bruder Rico (Armand Assante). Dieser wurde von seinem eigenen Bruder verhaftet und schmachtete in Isolierhaft, bis ihm bei einer Gefängnisrevolte die Flucht gelingt. Er hat nur ein Ziel: Rache an Judge Dredd.