Die "Mordkommission Istanbul" (Das Erste) ermittelt, als ein junges Mädchen spurlos verschwindet. Johannes B. Kerner sucht unter Promis den "Quiz-Champion" (ZDF). In "Gänsehaut 2" (Sat.1) wird eine Kleinstadt von Romanfiguren heimgesucht.

20:15 Uhr, Das Erste, Mordkommission Istanbul: Entscheidung in Athen, Krimi

Eine enge Einkaufsstraße in Athen, eine spontane Kleiderprobe - während Sevim (Idil Üner) vor der Boutique wartet, verschwindet Clara (Alexandra Kolaiti), die 17-jährige Tochter ihres Lebensgefährten Steffen (Michael Rotschopf), spurlos aus der Umkleidekabine. Als die örtliche Polizei Sevims Vermisstenmeldung nicht ernst nimmt und auch Steffen wie vom Erdboden verschluckt scheint, bittet sie ihren Ex-Mann Mehmet Özakin (Erol Sander) um Hilfe.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer Anne Gesthuysen ("Zeitgeschehen"), Marcel Reif ("Sport"), Bastian Pastewka ("Film & Fernsehen"), Wigald Boning ("Erdkunde") und Axel Milberg ("Literatur & Sprache") in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, Sat.1, Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween, Fantasy

Die Teenager Sam (Caleel Harris) und Sonny (Jeremy Ray Taylor) ahnen nicht, auf was sie bei der Entrümpelung eines zerfallenen Gemäuers gestoßen sind. Ein zunächst unscheinbares Buch von R. L. Stine bringt unverhofft die Holzpuppe Slappy zum Vorschein, die schon bald offenbart, sprechen zu können und übernatürliche Kräfte zu besitzen. Doch so freundlich Slappy am Anfang ist, tritt schon bald sein wahres Ich zutage.

20:15 Uhr, ZDFneo, Broadway Therapy, Komödie

Die junge New Yorkerin Izzy (Imogen Poots) arbeitet für einen Escort-Service, möchte aber Schauspielerin werden. Unter falschem Namen verbringt der verheiratete Regisseur Arnold (Owen Wilson) eine Nacht mit ihr. Am nächsten Morgen sehen sich die beiden bei einem Casting wieder. Arnold gibt Izzy eine Rolle in dem Stück, in dem auch seine Frau Delta (Kathryn Hahn) mitspielt.

21:45 Uhr, Das Erste, Sophie Cross - Gefährliche Dünen: Blutige Geschäfte, Krimi

Ein neu aufgetauchtes Foto ihres vermissten Sohnes weckt bei Sophie Cross (Alexia Barlier) neue Hoffnung. Unterstützung bekommt sie auch von ihrem Ehemann Thomas Leclercq (Thomas Jouannet), der sich durch neue Indizien gemeinsam mit Sophie auf die Suche nach dem vor über drei Jahren verschwundenen Arthur (Martin Verset) macht. Unerwartete Rückendeckung bekommt Sophie darüber hinaus von ihrem Vorgesetzten Gabriel Deville (Cyril Lecomte), der ihr unter vier Augen rät: Niemals aufgeben!