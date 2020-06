TV-Tipps: Die "X-Men" treffen auf "Apocalypse"

Auf ProSieben treten die "X-Men" gegen den übermächtigen Gegner "Apocalypse" an. Das "Hotel Transsilvanien" (RTL) öffnet zum zweiten Mal seine Türen. In "Masterminds" (RTLzwei) begehen vier Loser einen Millionenraub.

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men - Apocalypse, Fantasyfilm

Er wurde einst als Gott verehrt - Apocalpyse, der erste und mächtigste Mutant der Welt. Als er nach tausenden von Jahren aus seinem Schlaf erwacht, findet er, entgegen seiner Vorstellungen, eine von Menschen beherrschte Welt vor. Um das zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten. Dieser Bedrohung stellt sich Professor X (James McAvoy) entgegen und tritt in einen Kampf über das Schicksal der Menschheit.

20:15 Uhr, RTL, Hotel Transsilvanien 2, Gruseltrickkomödie

Graf Draculas Tochter Mavis bringt einen Sohn zur Welt. Er ist halb Mensch und halb Vampir. Der Großvater hat nun Bedenken, dass aus seinem Halbblut-Enkel kein bissiger Blutsauger wird. Mithilfe seiner Freunde versucht Opa Dracula, den Jungen zu einem Vampir zu erziehen. Doch der Unterricht in Erschrecken und Co. erweist sich als schwierig. Plötzlich entsteigt auch noch Urgroßvater Vlad seiner Gruft.

20:15 Uhr, RTLzwei, Masterminds - Minimaler IQ, maximale Beute, Komödie

Der einfältige Geldtransporter-Fahrer David (Zach Galifianakis) träumt von einem abenteuerlichen Leben, das er gerne mit seiner attraktiven Kollegin Kelly (Kristen Wiig) verbringen würde, dem einzigen Lichtblick in seinem Leben. Als Kelly entlassen wird, kann sie David zu einem waghalsigen Plan überreden: Gemeinsam mit einigen Möchtegern-Gangstern soll er den Tresorraum seines Arbeitgebers ausrauben. Obwohl seine Komplizen sich als völlig unterbelichtet herausstellen und der Plan alles andere als durchdacht ist, erbeutet David 17 Millionen Dollar. Doch dann wird David von seinen Komplizen hintergangen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Macau, Urlaubsserie

Die Reiseroute führt "Das Traumschiff" dieses Mal nach Macau. Kapitän Burger (Sascha Hehn), seiner Crew und den Passagieren steht eine ereignisreiche Reise bevor. Mit an Bord ist das junge Paar Nadja (Sarah Alles) und Kim (Yung Ngo). Beide haben einen gemeinsamen Traum: ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dafür fehlt ihnen jedoch nicht nur Geld, sondern auch Kims Bruder, den er über einen Schleuser in Macau "freikaufen" möchte. An Bord der "MS Amadea" arbeiten beide hart dafür.

21:55 Uhr, RTL, James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag, Actionthriller

In Nordkorea versucht James Bond (Pierce Brosnan), eine Transaktion zu verhindern, bei der eine große Waffenlieferung mit Blutdiamanten bezahlt werden soll. Allerdings wird seine wahre Identität enthüllt, und er gerät in Gefangenschaft. Der skrupellose General Moon (Kenneth Tsang) foltert ihn, und erst nach Monaten findet der Austausch von Bond gegen den Terroristen Zao (Rick Yune) statt. Da M (Judi Dench) sich nicht sicher sein kann, ob Bond in Gefangenschaft geheime Informationen verraten hat, entzieht sie ihm den Status des Doppelnull-Agenten.