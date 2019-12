TV-Tipps: Doku "Absolut Dieter Bohlen" bei RTL

20:15 Uhr, RTL, Absolut Dieter Bohlen, Doku

Die Doku dreht sich um das Phänomen Dieter Bohlen: seine größten Erfolge als Musiker, Komponist und Produzent sowie als Fernsehstar und neuerdings Influencer. RTL hat ihn im Rahmen seiner Live-Tournee begleitet und mit ihm über seine Karriere gesprochen. Dazu kommen persönliche Einblicke und Hintergründe, aktuelle Interviews mit langjährigen Weggefährten und Kollegen sowie erstmals ein längeres Interview mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz.

20:15 Uhr, Sat.1, Elliot, der Drache, Familienabenteuer

In einem großen geheimnisumwobenen Wald entdeckt die Försterin Grace (Bryce Dallas Howard) den Jungen Pete (Oakes Fegley). Der scheint mutterseelenallein zu leben, doch er offenbart ihr sein großes Geheimnis - sein treuer Begleiter ist ein zauberhafter Drache. Zunächst will ihm keiner glauben, doch dann geraten der Wald und das magische Wesen in große Gefahr ...

20:15 Uhr, sixx, Er steht einfach nicht auf dich, Liebeskomödie

Beth (Jennifer Aniston) und Neil (Ben Affleck) führen eigentlich seit sieben Jahren eine glückliche Beziehung. Doch Beth beginnt daran zu zweifeln, weil Neil einfach nicht vor ihr niederknien will. Im Gegensatz dazu fühlt Ben (Bradley Cooper) sich in seiner frischen Ehe bereits eingeengt und beginnt mit der hübschen Anna (Scarlett Johansson) ein Verhältnis. Mary (Drew Barrymore) ist zwar beruflich als Redakteurin bei einem Schwulenmagazin ständig von gutaussehenden, hilfsbereiten Männern umgeben, gerät aber privat immer an die Falschen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Bob, der Streuner, Drama

Der Londoner Straßenmusiker James Bowen (Luke Treadaway) kann von seinem mageren Einkommen kaum leben. Eines Tages verirrt sich eine streunende Katze in seine Sozialwohnung. Obwohl James kaum über die Runden kommt beschließt er, den Kater, der von seiner Nachbarin Betty (Ruta Gedmintas) den Namen Bob verpasst bekommen hat, bei sich aufzunehmen und gesundzupflegen. Als er wieder bei Kräften ist, denkt Bob gar nicht daran, James zu verlassen. Die Katze folgt ihrem neuen Freund sogar zu seinen Auftritten auf den Straßen Londons, was die Aufmerksamkeit der Menschen auf das ungleiche Paar zieht.

23:00 Uhr, ZDF, The Infiltrator, Biopic

1980er-Jahre, das Kokaingeschäft boomt. Robert Mazur (Bryan Cranston), Agent der US-Drogenvollzugsbehörde, macht es sich zur Aufgabe, eben diese Drogengeschäfte aufzuspüren. Als Bob Musella agiert Robert über Jahre in der Rolle des kriminellen Geschäftsmanns, der schmutziges Geld wäscht und so den Geldfluss der Drogenkartelle verfolgen kann. Denn das Ziel der Mission ist es, das kolumbianische Drogenkartell rund um Pablo Escobar zu infiltrieren.