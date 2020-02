TV-Tipps: Doku "Ärger im Buckingham Palace" im ZDF

20:15 Uhr, ZDF, Ärger im Buckingham Palace, Doku

2019 war ein Schreckensjahr für die Queen. Enge Familienmitglieder der Windsors haben für teils handfeste Skandale gesorgt. Das Image ist angekratzt, der Palast aber schweigt. Ausgerechnet in den angespannten Zeiten des Brexits ist das Königshaus als Hort der Stabilität ins Wanken geraten. Vorläufiger Höhepunkt ist der Rückzug von Prinz Andrew von allen Aufgaben. Ein Paukenschlag für die Monarchie. Historiker und royale Beobachter stellen inzwischen die Frage, wie es um die Zukunft der Monarchie in Großbritannien bestellt ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Besten, Spielshow

Wer überzeugt im großen Duell bei "Schlag den Besten"? In der ProSieben-Showreihe treten zwei Allround-Talente in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, am Mirko kommentiert Ron Ringguth.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Kein Mensch, kein Problem, Krimi

In einem Hotel wird ein nackter Toter aufgefunden. Dienststellenleiter Zangel (Christoph Süß) vermutet einen Sexunfall, doch Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) sind sicher: Es war Mord. Die ersten Ermittlungen führen zu Marco Albertini (Felix Hellmann) und Konrad Saxinger (Hannes Wegener), den besten Freunden des Opfers Andy Geissler. Deren hochtrabende Karriereträume sind geplatzt, mittlerweile müssen sie um ihre Existenz mehr kämpfen, als ihnen lieb ist.

20:15 Uhr, kabel eins, Get Smart, Agentenpersiflage

Als das Hauptquartier der geheimen Spionage-Agentur CONTROL angegriffen und die Identität der Agenten bekannt wird, sieht sich der Chef genötigt, Maxwell Smart (Steve Carell) zu befördern. Zusammen mit der hübschen Agentin 99 (Anne Hathaway) - die einzige Agentin, deren Tarnung nicht aufgeflogen ist - kommt er dem Plan von "Kaos" auf die Spur. Doch er hat weder die Erfahrung noch die nötigen Mittel, um gegen das Terrornetzwerk anzugehen. Improvisationstalent ist gefragt.

22:35 Uhr, kabel eins, Speed, Actionthriller

Los Angeles: Howard Payne (Dennis Hopper) - ehemaliger Sprengstoffexperte der Polizei - hält den Cop Jack Traven (Keanu Reeves) in Atem. Nach einem missglückten Anschlag hat Payne aus Rache eine Bombe an einem Bus angebracht - fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, kommt es zur Detonation. Unter den Insassen bricht Panik aus, der Busfahrer wird angeschossen. Annie (Sandra Bullock), eine Passagierin, übernimmt das Steuer. Jack versucht nun alles, um die rasante Todesfahrt zu stoppen.