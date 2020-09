"Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal" (ZDF) zeichnet ein Porträt des "Kaisers". "Die Kanzlei" (Das Erste) vertritt eine Frau, die behauptet, am Tourette-Syndrom zu leiden. Joko und Klaas legen sich wieder mit dem gesamten ProSieben-Universum an.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Beckenbauer! Schau'n mer mal, Dokumentation

Dreißig Jahre nach dem Triumph des deutschen WM-Sieges von 1990 lässt er sich noch mal feiern. Im Jahr seines 75. Geburtstages steht der gesundheitlich angeschlagene Franz Beckenbauer auch weiterhin im Mittelpunkt skandalöser Vorgänge. Jahrzehntelang nannte man ihn schlicht den "Kaiser" und jeder wusste, wer gemeint ist. Eine lebende Legende, Fußballweltmeister - als Spieler und Trainer. Dass er die WM 2006 ins eigene Land holte, ließ ihn wie den Vater des "Sommermärchens" erscheinen. Was bleibt vom Bild eines der weltbesten Fußballer aller Zeiten?

20:15 Uhr, BR, Servus Baby, Comedyserie

Das Leben von Lou (Josephine Ehlert) gleicht einer Achterbahnfahrt: Mit Domi (Frederic Linkemann) in Ex-Sex-Abenteuer verstrickt, fühlt sie bei Linus (Max Wagner) plötzlich mehr als nur "Urlaubsverliebtheit". Sie kündigt ihren Job und ihre Wohnung: mit Linus nach Indien reisen! Alles hinter sich lassen. Auf nach Mumbai, wieder verrückt und verliebt sein! Doch schon im tiefbayerischen Mumberg wird Lou klar, dass sie erst eine tiefgreifende Entscheidung fällen muss.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Harte Worte, Anwaltsserie

Die Kanzlei vertritt eine junge Frau, die wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr angeklagt ist. Weil sie an Bord des Flugzeugs Crew und Mitpassagiere beschimpfte, musste die Maschine umkehren und landen. Leidet die Frau wirklich unter dem Tourette-Syndrom, wie sie gegenüber Gellert (Herbert Knaup) behauptet?

20:15 Uhr, 3sat, Die Informantin, Krimidrama

Die junge Jurastudentin Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, was sie will: Anwältin werden. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet sie als Escort-Mädchen. Weil sie sich gegen einen zudringlichen Geschäftsmann wehren musste, drohen nun fünf Jahre Gefängnis. Von der Polizei kommt ein Angebot, auf das sie sich in ihrer Not einlässt: Als Lockvogel kann Aylin ihre Strafe abwenden und sogar weiter Jura studieren. Drogenfahnder Jan (Ken Duken) und dessen Chefin Hannah (Suzanne von Borsody) setzen sie auf den Schmuggler Musab an, um ihn auf frischer Tat zu verhaften. Wie gefährlich der clevere Clanchef sein kann, sagen beide aber nicht.