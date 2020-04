TV-Tipps: Dokudrama "Die Getriebenen" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Die Getriebenen, Dokudrama

Juli 2015: Eine besondere Herausforderung ist für den europäischen Kontinent nicht mehr zu ignorieren. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Elend und suchen Schutz in Europa. Als Griechenland und Italien unter dem Flüchtlingszustrom im Sommer 2015 zusehends kapitulieren, wird klar: Europa steht vor einer Zerreißprobe. Der innenpolitische Druck, darauf zu reagieren, wächst erheblich: Die Kritik am Flüchtlingsmanagement des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, aber auch am Innenministerium und an der Person von Bundesminister de Maizière wird stetig lauter.

20:15 Uhr, Tele 5, Last Passenger - Zug ins Ungewisse, Thrillerdrama

Es ist spät, als der alleinerziehende Dr. Lewis Shaler (Dougray Scott) mit seinem Sohn Max (Joshua Kaynama) endlich den Zug nach Hause besteigt. Als er die Bekanntschaft der sympathischen Sarah (Kara Tointon) macht, hebt sich Lewis' müde Stimmung. Aber nicht lange. Denn bald verschwindet - mysteriös - das Personal. Und der Zug scheint ohne Halt und Halten ins Verderben zu rasen.

20:15 Uhr, kabel eins, Im Dutzend billiger, Familienkomödie

Nicht eines, nicht zwei, nein, gleich zwölf Kinder muss Tom Baker (Steve Martin) in dieser turbulenten Komödie unter einen Hut bringen: Der nervenstarke Vater leistet mit seiner Frau Kate (Bonnie Hunt) einen Fulltime-Job in Sachen Erziehung. In der liebenswerten Großfamilie gehören Zoff und Pubertätsprobleme zum Alltag. Doch das echte Chaos beginnt erst, als Tom und Kate die Chance bekommen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und der Clan vom Land nach Chicago umziehen muss.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Show

Eigentlich ist Geld zum Ausgeben da, allerdings sollte der Sinn und Zweck der Ausgabe einigermaßen plausibel sein. Richtig ärgerlich wird das Verpulvern von Vermögen, wenn es sich dabei um das sauer verdiente Steuergeld deutscher Bürger handelt. Doch auch aus dem ärgerlichsten Thema kann man große Unterhaltung machen, wenn man Mario Barth heißt. Auf seiner witzig-direkten Mission deckt der Berliner zusammen mit einem Team aus prominenten Spürhunden absurde Fälle von Steuerverschwendung auf.

20:15 Uhr, NITRO, Der Patriot, Schlachtenepos

Amerika zu Zeiten des Unabhängigkeitskrieges: Der Witwer Benjamin Martin (Mel Gibson) lebt mit seinen Kindern auf einer Farm in South Carolina und führt ein beschauliches Leben. Mit dem anstehenden Krieg gegen die Briten möchte er nichts zu tun haben, bis sich sein Sohn Gabriel (Heath Ledger) den Truppen anschließt. Bei einem Heimatbesuch von Gabriel wird die Farm überfallen und sein jüngerer Sohn Thomas getötet. Dieses Ereignis bringt Benjamin dazu, erneut in den Kampf zu ziehen.