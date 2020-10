Dorfpolizist Eberhofer ermittelt in "Sauerkrautkoma"

TV-Tipps Dorfpolizist Eberhofer ermittelt in "Sauerkrautkoma"

Dorfpolizist Eberhofer hat es in "Sauerkrautkoma" (Das Erste) mit einer Leiche im Kofferraum zu tun. In "Das Tal der Mörder" (ZDF) sucht eine Studentin den mutmaßlichen Mörder ihrer Mutter auf. Außerdem startet "Bauer sucht Frau" (RTL) in eine neue Staffel.

20:15 Uhr, Das Erste, Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird neuen, nervenzerfetzenden Belastungen ausgesetzt: Er wird nach München "strafversetzt" - das bedeutet eine Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) und seine Widersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) als Chefin. Kein Wunder, dass Franz zurück will nach Niederkaltenkirchen. Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraum vom Papa (Eisi Gulp), die den Eberhofer zurück in die Heimat und an Omas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe führt.

20:15 Uhr, ZDF, Das Tal der Mörder, Drama

Eva (Anna Unterberger) beginnt unter falschem Namen auf dem Hof der Familie Gasser als Haushaltshilfe zu arbeiten. Sie will Beweise für die Behauptung ihrer kürzlich verstorbenen Mutter Alma (Cornelia Köndgen) finden. Denn diese sagte, dass Anton Gasser (Fritz Karl) Evas Vater ermordet habe, um sich an ihr, Alma, zu rächen. Der charismatische Machtmensch Gasser macht es Eva nicht leicht. Er wittert etwas Besonderes in Eva und öffnet ihr sein Herz.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow

Neue Chance fürs ländliche Glück: Neun Bauern und eine attraktive Pferdewirtin suchen 2020 bei "Bauer sucht Frau" ihre Traumpartner. An Pfingsten wurden die Liebeswilligen vorgestellt, anschließend konnten sich interessierte Frauen und Männer melden. Jetzt steht das große Kennenlernen an - aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie diesmal nicht auf dem Scheunenfest, sondern direkt bei den Landwirten.

20:15 Uhr, kabel eins, Pain & Gain, Krimikomödie

Die drei Bodybuilder Daniel (Mark Wahlberg), Paul (Dwayne "The Rock" Johnson) und Adrian (Anthony Mackie) träumen den amerikanischen Traum und wollen einfach Geld verdienen. Viel Geld! Da kommt ihnen ihr solventer Studio-Kunde Victor (Tony Shalhoub) gerade recht. Sie beschließen, ihn zu entführen und ihm sein Vermögen abzunehmen. Leider hat der liebe Gott ihnen mehr Muckis als Verstand mitgegeben und als Victor flieht, haben sie mehr als nur ein großes Problem.

20:15 Uhr, ONE, Sherlock: Das letzte Problem, Krimi

Sherlock (Benedict Cumberbatch) will um jeden Preis herausfinden, was es mit seiner Schwester auf sich hat, die seit seiner Kindheit totgeschwiegen wird. Zusammen mit Watson (Martin Freeman) stellt er seinem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) eine Falle, um diesen zum Reden zu bringen. Was die beiden erfahren, bringt sie zum Schaudern: Die psychotische Eurus (Sian Brooke) lebt auf einer geheimen Gefängnisinsel, auf der die "Unverwahrbaren" weggesperrt werden. Es handelt sich um die gefährlichsten aller Verbrecher. Gemeinsam mit Mycroft fliegen die Freunde auf die Gefängnisinsel.