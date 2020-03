TV-Tipps: Drama "Unterleuten" nach dem Bestseller von Juli Zeh

20:15 Uhr, ZDF, Unterleuten - Das zerrissene Dorf (1), Drama

Unterleuten ist ein Dorf in der brandenburgischen Provinz. Hier leben Wende-Gewinner und Wende-Verlierer, Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene. Wer glaubt, auf dem Land aus der Zeitgeschichte aus- und in die Idylle eintreten zu können, hat sich gründlich getäuscht. Denn die Leichen, die im Keller liegen, lassen sich auf Dauer nicht verbergen. Als Bürgermeister Seidel (Jörg Schüttauf) die Bewohner zur Dorfversammlung lädt, ahnen viele noch nicht, welche Abgründe sich im bislang friedlichen Dorfleben auftun werden.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim 22."Zocker-Special" spielen Kandidaten, die das Risiko lieben. Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, ONE, Der Dieb der Worte, Drama

Der renommierte Schriftsteller Clay Hammond (Dennis Quaid) liest in New York aus seinem Erfolgsroman "The Words". In dem Buch geht es um den perfiden Werdegang eines seiner Kollegen: Rory Jansen (Bradley Cooper). Eines Tages entdeckte Rory in einer alten Aktentasche ein vergilbtes Manuskript aus anonymer Quelle, das ihn völlig in seinen Bann zieht. Nach langem Zögern gibt der ehrgeizige Schriftsteller das Werk als sein eigenes aus und spielt es einem Verleger zu. Es wird zur Sensation. Bis er eines Tages einem alten Mann begegnet, dem eigentlichen Autor.

20:15 Uhr, Tele 5, El Dorado (1) - Der Sonnentempel, Abenteuer

Jack Wilders (Shane West) Freund kommt bei einer Explosion ums Leben. Immer noch in Trauer, erhält er von dessen Mutter ein mysteriöses Buch über die Inkas. Jack kann es nicht glauben: Ist darin wirklich der Weg ins legendäre El Dorado verzeichnet? Eine abenteuerliche Reise nach Peru und zur Goldenen Stadt wartet auf ihn.

22:20 Uhr, ZDF, Mission: Impossible - Rogue Nation, Actionthriller

Als Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) von einer Mission zurückkehrt, wird er am geheimen Londoner Stützpunkt der Impossible Mission Force (IMF) von Solomon Lane, dem Chef der Untergrundorganisation "Syndikat", entführt. Als er sich aus dem unterirdischen Foltergefängnis befreien kann, taucht er unter. Unterdessen wird aber das IMF der CIA unterstellt. Auch das MI6 hat seine Finger bei der Mission im Spiel - und alle jagen den Boss der mysteriösen Organisation "Syndikat".