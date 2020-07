TV-Tipps: Dschungel-Action "Legend of Tarzan" auf ProSieben

"Legend of Tarzan": Tarzan (Alexander Skarsgård) kehrt nach langer Zeit in den Urwald zurück.

Der unter Affen aufgewachsene "Tarzan" (Sat.1) kehrt nach langer Zeit in den Urwald zurück. Florian Silbereisen präsentiert im Ersten "Schlager, Stars & Sterne". In "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" (ProSieben) fördert Chris Evans ein hochbegabtes Mädchen.

20:15 Uhr, Sat.1, Legend of Tarzan, Actionabenteuer

Es sind viele Jahre vergangen, seit Tarzan (Alexander Skarsgard) den afrikanischen Dschungel verlassen hat. Nun bekommt er vom britischen Parlament das Angebot, als Sonderbotschafter für Handelsfragen in den Kongo zu fahren. Er ahnt nicht, dass er als Mittel zum Zweck benutzt wird, denn Captain Leon Rom (Christoph Waltz) will Tarzans Heimat aus Habgier und Rache ausbeuten ...

20:15 Uhr, Das Erste, Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich!, Schlagershow

So hoch hinauf ging es noch nie! Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen live die große Open-Air-Eurovisionsshow "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich"! Am See, auf dem See und im See begrüßt er Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella und viele weitere Stars.

20:15 Uhr, ProSieben, Begabt - Die Gleichung eines Lebens, Drama

Frank (Chris Evans) kümmert sich um seine Nichte Mary (Mckenna Grace), nachdem ihre Mutter auf tragische Weise gestorben ist. Das kleine Mädchen zeigt enorme mathematische Fähigkeiten. Ihr Onkel will ihr aber ein möglichst normales Leben ermöglichen und sie auf der örtlichen Grundschule belassen. Als sich die Großmutter einmischt, droht er das Fürsorgerecht zu verlieren.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Morderney

Wilsberg (Leonard Lansink) hat sich von Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) zu einem gemeinsamen Norderney-Urlaub überreden lassen. Die Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen, erst recht, als er erfährt, dass Annas Patentochter Merle (Janina Fautz) mitfährt. Der Aufenthalt im Ferienhaus beginnt damit, dass jemand bewusstlos mit dem Kopf in der Kloschüssel hängt. Doch Gregor Schott, Kellner in einem Norderneyer Restaurant, schweigt zu den Umständen und liegt wenig später tot am Strand. Nicht nur Wilsbergs Neugierde an dem rätselhaften Fall ist geweckt.

22:25 Uhr, ProSieben, Sieben verdammt lange Tage, Komödie

Als Judd Altman (Jason Bateman) seine Frau beim Fremdgehen erwischt und kurz darauf sein Vater stirbt, zerbricht sein Leben. Mit seinen Geschwistern Wendy (Tina Fey), Paul (Corey Stoll) und Phillip (Adam Driver) sowie Mutter Hillary (Jane Fonda) und den engsten Angehörigen möchte er Vaters letzten Wunsch erfüllen: Eine Woche unter einem Dach die jüdische Totenwache abhalten und gemeinsam trauern. Widerwillig stimmen alle zu.