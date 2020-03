TV-Tipps: Eckart von Hirschhausen lädt zum "Quiz des Menschen"

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen XXL, Quizshow

Andauernd schauen wir auf unser Handy. Smartphones, Tablets und Computer sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch wie sehr schadet die digitale Ablenkung unserer Konzentration? Wie viel Stress verursacht es, permanent online zu sein? Gemeinsam mit seinen sechs prominenten Gästen geht Dr. Eckart von Hirschhausen in "Hirschhausens Quiz des Menschen" diesem neuzeitlichen Phänomen auf die Spur. Mit dabei sind u. a.: Journalistin Linda Zervakis, Fernsehkoch Horst Lichter, Comedian Cordula Stratmann, Sänger Tim Bendzko und die Moderatoren Kim Fisher und Jörg Pilawa.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Tödlicher Akkord, Krimi

Landschaftsarchitektin Katja Hartmann wird erschlagen im Wald gefunden. Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln im Kreis des Bergmannsorchesters Schneeberg. Hier spielte Katja als Hornistin, ebenso wie Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach), die die Ermittlungen kenntnisreich unterstützt. Bei der Befragung der Orchestermitglieder rücken einige Musikanten in den Fokus der Ermittlung. Sowohl Heidi Köhler (Esther Zimmering), die wie Katja das Tenorhorn spielt, als auch Thomas Majewski (Florian Panzner), Tubaspieler und jähzorniger Ex-Freund von Katja, hatten sich mit dem Mordopfer gestritten.

20:15 Uhr, ProSieben, Alle gegen Einen, Spielshow

In "Alle gegen Einen" ist Bauchgefühl Trumpf, wenn ein Kandidat gegen die gesamte TV-Nation antritt. Wer schätzt sich reich und ist mit seinem Tipp näher dran am Ausgang der ungewöhnlichen und mitunter actionreichen Experimente - der auf sich allein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaft der per App abstimmenden Zuschauer? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot.

20:15 Uhr, Sat.1, Ender's Game, Sci-Fi

70 Jahre ist es her, dass die Formics, eine feindliche Alien-Rasse, die Erde attackiert und verwüstet haben. Der nächste Angriff ist nur eine Frage der Zeit, weshalb die internationale Flotte die intelligentesten Kinder rekrutiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Dabei ragt Ender Wiggin (Asa Butterfield) aus der Eliteeinheit heraus, weshalb er die epische Schlacht anführen soll. Doch die Zeit ist knapp.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Zwischen dem Recall in Südafrika und dem Einzug in die Liveshows liegt für die Kandidaten dieses Jahr eine Hürde: Der Recall ist noch nicht zu Ende! Die besten zwölf Kandidaten müssen noch einmal vor der Jury und zum ersten Mal auch vor einem Publikum in der Turbinenhalle im Landschaftspark Duisburg antreten. Die Jury wählt die besten sieben Kandidaten aus, die in die Liveshows einziehen. Wer besteht diesen letzten Test?