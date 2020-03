TV-Tipps: Ein makabrer Fall für das "München Mord"-Team

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Was vom Leben übrig bleibt, Krimikomödie

Der Tod des herzschwachen Bestatters Josef Thallinger (Christian Aumer) scheint ganz natürlich verlaufen zu sein. Doch Tochter Eva (Johanna Ingelfinger) vermutet, dass mehr hinter dem Tod ihres geliebten Vaters steckt. Daher schaltet sich das Keller-Kommissariat mit Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) ein. Der Fall zwingt die Kommissare, sich mit ihrem Leben und dem Tod auseinanderzusetzen. Auf einen Hinweis aus dem Jenseits warten sie jedoch vergeblich.

20:15 Uhr, VOX, The Circle, Social-Media-Thriller

Mae (Emma Watson) erhält einen Job bei The Circle, einem Technologieunternehmen, dessen Produkt TruYou Benutzerprofile, Konten und Zahlungssysteme einer Person zusammenführt. Der Arbeitgeber verlangt von Mae, auch ihre Konten mit TruYou zu erfassen. Obwohl Mae den Forderungen anfangs skeptisch gegenübersteht, arbeitet sie mit der Zeit an neuen Projekten, die die vollkommene Transparenz der Menschen zum Ziel hat. Schnell wird sie zum Gesicht des Unternehmens...

20:15 Uhr, Das Erste, Die große Schlager-Überraschung zum Abschied!, Show

So eine Show gab es noch nie! Denn: "Unsere gesamte Show ist eine riesengroße Überraschung", verrät Florian Silbereisen. Ganz heimlich sind eine Reihe von Stars nach Leipzig gekommen, um einen Kollegen oder eine Kollegin zu überraschen. Dabei sind: Roland Kaiser, Michelle, Ross Antony, Ute Freudenberg, Ben Zucker, Andy Borg, Frank Schöbel, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Howard Carpendale und viele mehr!

20:15 Uhr, ProSieben, Wer schläft, verliert!, Show

Sechs Prominente wollen beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie am Samstag in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Wer gleitet vorzeitig ins Land der Träume? Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein?

20:15 Uhr, Sat.1, Störche - Abenteuer im Anflug, Digitrickkomödie

Die Störche bei der Firma Cornerstore haben aufgehört, Babys an die Menschen auszuliefern. Der Chef hat sich ein neues Geschäftsmodell überlegt: Die langschnäbligen Vögel sollen fortan Pakete an die Haustür bringen. Das Mädchen Tulip, das als letztes Kind nicht mehr ausgeliefert werden konnte, setzt versehentlich die Baby-Maschine wieder in Betrieb. Gemeinsam mit dem Storch Junior startet sie eine abenteuerliche Reise.