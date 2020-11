Anwalt "Falk" (Das Erste) vertritt einen Mann, der von seiner Frau gebissen wurde. Das ZDF zeigt den "großen Tchibo-Report". In "Die Getriebenen" (3Sat) muss Kanzlerin Merkel eine wichtige Entscheidung treffen.

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Ehehygiene, Anwaltsserie

Herr Kirchhof (Felix Vörtler) wird von Frau Kirchhof (Barbara Philipp) gebissen - und beide Eheleute wissen nicht warum. Was sie allerdings wissen, ist, dass das aufhören muss, weshalb man Falk bittet, eine entsprechende Unterlassungserklärung aufzusetzen. Sophie hingegen sieht sich mit einem seltenen Fall von Arbeitsrecht konfrontiert.

20:15 Uhr, ZDF, Der große Tchibo-Report, Reportage

Tchibo verspricht beste Qualität zu günstigen Preisen. Aber was taugen Kaffee, Messer und T-Shirts wirklich? Wie fair arbeitet der Großkonzern? Wie gut ist die Ware für die Umwelt? Der Hamburger Händler ist hierzulande Marktführer für Röstkaffee. Doch den großen Erfolg brachte die preiswerte Aktionsware. Kann Tchibo mit der Konkurrenz heute noch mithalten? Funktioniert die Strategie, nachhaltiger zu fertigen? "ZDFzeit" schaut genauer hin.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Getriebenen, Dokudrama

Juli 2015: Eine besondere Herausforderung ist für den europäischen Kontinent nicht mehr zu ignorieren. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Elend und suchen Schutz in Europa. Als Griechenland und Italien unter dem Flüchtlingszustrom im Sommer 2015 zusehends kapitulieren, wird klar: Europa steht vor einer Zerreißprobe. Der innenpolitische Druck, darauf zu reagieren, wächst erheblich: Die Kritik am Flüchtlingsmanagement des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, aber auch am Innenministerium und an der Person von Bundesminister de Maizière wird stetig lauter.

20:15 Uhr, kabel eins, Braveheart, Schlachtenepos

Schottland, Ende des 13. Jahrhunderts: Der Engländer Edward I. (Patrick McGoohan) nutzt den Umstand, dass der schottische König keinen Thronfolger hinterlassen hat und reißt die Macht an sich. Als seine Truppen die Frau von William Wallace (Mel Gibson) töten, startet der einen Rachefeldzug: Mit einer Armee zieht er in eine aussichtslose Schlacht - und besiegt die Engländer. Nun will Wallace die britischen Besatzer endgültig aus Schottland vertreiben.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der schwarze Tag, Krimi

Nach einer stürmischen Liebesnacht wacht Simmel (Hinnerk Schönemann) in einem Hotel neben Daniela Carus auf, mit der er sich seit fünf Wochen trifft. Er ist verliebt und glücklich, doch nun ist Daniela tot. Verzweifelt nimmt er Kontakt zu Marie (Mariele Millowitsch) auf, die im Polizeipräsidium ist, wo die neue Staatsanwältin Dr. Carolin Kersting vorgestellt wird. Marie macht sich sofort auf den Weg ins Hotel. Kann sie ihrem Kollegen helfen? Die Indizien belasten Simmel doch sehr.