TV-Tipps: Ein traumatischer Fall für "Tatort"-Kommissar Ballauf

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Gefangen, Krimi

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) müssen den Mord an einem Chefarzt einer psychiatrischen Klinik aufklären. Dabei befindet sich Ballauf selbst gerade in Behandlung: Nachdem er im Einsatz die Kollegin Melanie Sommer (Anna Brüggemann) erschossen hat, plagen ihn Albträume und Schuldgefühle. Manchmal glaubt er, die Tote vor sich zu sehen. Sprechen kann er darüber nicht, auch nicht mit seinem Partner Freddy Schenk.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Auch in den aktuell ungewöhnlichen Zeiten lässt Steffen Henssler nichts anbrennen. Mit der schlagfertigen Laura Wontorra als neuer Moderatorin an seiner Seite kehrt er mit "Grill den Henssler" zurück. Dieses Mal ist jedoch nicht nur am Herd Improvisationstalent gefordert. Bedingt durch die Coron-Krise sitzt auf den Publikumsrängen kurzerhand das "Grill den Henssler"-Produktionsteam zum Anfeuern.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Abenteuerkomödie

Bis an den Rand der Welt und darüber hinaus müssen Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) segeln, um Jack Sparrow (Johnny Depp) aus dem Land der Toten zurückzuholen. Währenddessen treibt Lord Beckett (Tom Hollander) mit Hilfe von Davy Jones (Bill Nighy) seinen Krieg gegen die Piraten voran. Nur eine einzige, verzweifelte Möglichkeit scheint es zu geben, dem verfluchten Kapitän des Fliegenden Holländers Einhalt zu gebieten. Aber wer wäre schon so verrückt, dieses Wagnis wirklich einzugehen?

20:15 Uhr, RTLzwei, Miss Bodyguard, Actionkomödie

Nach einem peinlichen Vorfall im Dienst wurde die Polizistin Rose Cooper (Reese Witherspoon) in die Asservatenkammer versetzt. Um sich zu rehabilitieren, ergreift sie die Chance, die Frau eines Drogenbosses nach Dallas zu bringen, die als Zeugin im Prozess gegen das Kartell aussagen soll. Gegensätzlicher könnten die beiden Frauen nicht sein: auf der einen Seite die lebenslustige Diva, auf der anderen ihre penible Aufpasserin. Doch sie sind aufeinander angewiesen.