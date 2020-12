"Familie Bundschuh" (ZDF) erlebt turbulente Weihnachten. Im Ersten holt Thomas Gottschalk Ereignisse nach, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. Später läuft der Klassiker "Mord im Orient-Express" (ZDF) mit Starbesetzung.

20:15 Uhr, ZDF, Familie Bundschuh im Weihnachtschaos, Komödie

Für Familie Bundschuh ist dieses Weihnachtsfest alles andere als besinnlich. Gundula (Andrea Sawatzki) sehnt sich nach Harmonie und Ruhe, doch sie hat die Rechnung ohne ihre chaotische Verwandtschaft gemacht. Während Gundulas eigene Kinder sich zunehmend entfremden - Ricarda (Amber Marie Bongard) ist zum Studieren ausgezogen und Sohn Matz (Mathis Wernecke) steckt in der Pubertät -, haben sich stattdessen Schwägerin Rose (Eva Löbau) und Baby Eddie Barack im Haus der Bundschuhs breitgemacht.

20:30 Uhr, Das Erste, 2020 - Gottschalk holt's nach, Show

Thomas Gottschalk holt einen Teil von dem nach, was in diesem Jahr nicht stattgefunden hat. Er begrüßt auf seinem Sofa prominente und nicht-prominente Menschen, die interessante und emotionale Geschichten zu erzählen haben. Einen Abend ist alles so, wie wir es uns zu Jahresbeginn gewünscht haben. Zu Gast sind unter anderem der Sänger Alexander Klaws, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Topmodel Toni Garrn.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Greatnightshow, Comedyshow

Luke weiß, was zu einer Weihnachtsfeier gehört, wie Weihnachtslieder und Geschenke. Natürlich: "Kevin - Allein zu Haus". Gut, dass er den Film schon gesehen hat, denn als Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen versuchen, sich auf seine Weihnachtsfeier zu schleichen, bietet er ihnen in bester Kevin-Manier Paroli.

20:15 Uhr, kabel eins, Stirb langsam - Jetzt erst recht, Actionthriller

Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) wird von dem Terroristen Simon (Jeremy Irons) erpresst, der droht, verschiedene Ziele in Manhattan in die Luft zu sprengen. McClane muss als wandelnde Zielscheibe durch die Stadt spazieren, so hat er etwa in Harlem ein großes Schild zu tragen, auf dem steht "Ich hasse Nigger". Nur mit Hilfe des Ladenbesitzers Zeus (Samuel L. Jackson) überlebt McClane diesen Vorfall und nimmt zusammen mit seinem Gefährten die Jagd auf Simon auf. Doch dieser ist ziemlich gerissen.

22:15 Uhr, ZDF, Mord im Orient-Express, Krimi

Ein Luxuszug fährt 1934 von Istanbul Richtung Zentraleuropa. An Bord: Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) und eine Schar erlesener Gäste (u.a. Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Olivia Colman). Eines Morgens liegt ein toter Mann in einem Wagen. Der Mann wurde ermordet. Der Täter muss noch im Zug sein. Als der Zug in einem Schneesturm stecken bleibt, hat Hercule Poirot Zeit, unter seinen Mitreisenden zu ermitteln.