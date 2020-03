TV-Tipps: Gefährlicher Alleingang im "Kroatien-Krimi"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Tote Mädchen, Krimi

Im Industriehafen von Split wird die Leiche eines ertrunkenen Mädchens gefunden. Für Branka Maric (Neda Rahmanian) gibt es keinen Zweifel, dass die Zwölfjährige das Opfer eines Verbrechens wurde. Spuren an ihrem Handgelenk zeigen: Die Ertrunkene war vorher gefesselt - möglicherweise von Schleusern, die Mädchen entführen und an ihre Peiniger verkaufen. Branka pfeift auf die Dienstanweisung, die Ermittlungen der Abteilung Organisierte Kriminalität zu überlassen. Wie gefährlich der Fall für sie ist, ahnt die Kommissarin nicht, als sie auf eigene Faust weiterermittelt.

20:15 Uhr, ZDF, Unterleuten - Das zerrissene Dorf (3), Drama

Während die Visionen von Investor Meiler (Alexander Held) neue Ausmaße annehmen, kämpfen die Bewohner Unterleutens nicht nur um den Windpark vor ihrer Tür, sondern müssen auch alte Konflikte neu bewältigen. Bürgermeister Seidel (Jörg Schüttauf) versucht, die angespannte Lage zwischen den Bewohnern zu entschärfen, und vermittelt an allen Fronten. Unterdessen leidet die "Ökologica" unter Streik und Sabotage.

20:15 Uhr, Sat.1, The Lucky One - Für immer der Deine, Romantisches Drama

Ex-Soldat Logan (Zac Efron) kehrt aus dem Irak-Krieg in seine Heimat zurück. Während eines Einsatzes fand er ein Bild einer Frau, das ihn seitdem als Glücksbringer begleitet. Nun macht er sich auf die Suche nach der Unbekannten auf dem Bild und findet sie in Beth (Taylor Schilling), einer jungen Frau aus North Carolina. Er heuert in ihrer Hundepension als Hilfsarbeiter an und kommt ihr mit jedem Tag näher. Doch er findet nicht den Mut, ihr die Wahrheit über sein Auftauchen zu erklären.

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest In Peace Department, Fantasyactionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Departments", erklärt ihm seine neue Chefin Procter (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den äußerst knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt.

20:15 Uhr, Tele 5, D.O.A. - Dead or Alive, Action

Die besten Kampfsportler der Welt kommen zum "Dead or Alive"-Wettkampf (D.O.A.) zusammen, dem wichtigsten, aber illegalen Kampf der Kämpfe. Auch Christie (Holly Valance), Tina (Jaime Pressly), Kasumi (Devon Aoki) und Helena (Sarah Carter) gehören zur Elite. Zehn Millionen Dollar locken als Gewinn. Doch nicht nur der Veranstalter Donovan (Eric Roberts), alle Beteiligten planen anderes, als hier nur zu kämpfen.