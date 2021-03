In "Nachtschicht" (ZDF) geht ein Drohvideo viral - mit ungeahnten Folgen. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein Kaffeeschnaps angeboten. Später macht eine zickige Millionärstochter ihrer Leibwächterin in "Close" (ZDF) das Leben schwer.

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht - Blut und Eisen, Krimi

"Ich liebe meinen Job", sagt der Koch Kevin Kruse (Aurel Manthei) in die Videokamera - Sturmhaube auf, Nazi-Tattoos am Hals, Pistole in der Hand. Er sucht seit Monaten eine neue Stelle. Wenn er heute im Bewerbungsgespräch wieder eine Absage kassiert, dann legt er den Personalchef um - versprochen! Wenig später sitzt Kevin Kruse ebendiesem gegenüber: Mübariz Pettekaya (Kais Setti). Der freut sich über Kevins Überqualifikation. Aber neben Kevins Vorstrafen machen ihm vor allem die Nazi-Tattoos Sorgen. Kevin greift schon nach der Pistole, da klingelt das Telefon...

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Die Gründer von CO'PS wollen die Barszene erobern: Ihr Produkt ist ein Schnaps aus Kaffeebohnen und Kolanuss. Finn Geldermann und Jan Weigelt, Köche aus Berlin, haben schon als Teenager in Omas Schränken nach geeigneten Zutaten für einen Kaffeeschnaps gesucht und wurden erwischt. Heute dürfen sie ganz offiziell ihren Schnaps brennen. Was sagen die Löwen dazu?

20:15 Uhr, kabel eins, Die Insel, Sci-Fi-Thriller

In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur menschliche Organlager sind. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf "die Insel", den einzigen unverseuchten Ort. Der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) findet jedoch heraus, welch krankes Spiel wirklich gespielt wird...

20:15 Uhr, ONE, So auf Erden, Drama

Johannes Klare (Edgar Selge) ist Prediger einer freikirchlichen Gemeinde in Stuttgart, die er gemeinsam mit seiner Frau Lydia (Franziska Walser) leitet. Die beiden sind einander sehr nah, nicht zuletzt in ihrer Frömmigkeit. Als selbstverständliches Werk der Nächstenliebe nehmen sie den drogensüchtigen Straßenmusiker Simon (Jannis Niewöhner) bei sich auf, pflegen ihn und wollen ihn in ihre Gemeinde integrieren. Simons gelebte Homosexualität, mit der er sich in den Augen der Freikirche versündigt, soll mit Hilfe des Glaubens "geheilt" werden. Doch in Johannes weckt die Nähe zu Simon ein seit langem unterdrücktes Begehren.

22:15 Uhr, ZDF, Close - Dem Feind zu nah, Actionthriller

Leibwächterin Sam (Noomi Rapace) bekommt den Auftrag, eine junge Millionenerbin zu schützen. Ein scheinbar leichter Job, doch dann wird die Hochsicherheitsvilla gestürmt, und die beiden Frauen entkommen knapp. Gemeinsam fliehen Sam und ihr zickiger Schützling Zoe (Sophie Nélisse) nach Casablanca, wo die beiden in einem kleinen Hotel unterkommen. Doch auch dort werden sie von ihren Verfolgern rasch entdeckt. Sam weiß sich nur noch einen Rat: Hilfe holen bei Freund und Kollege Joe (Abdellatif Chaouqi).