TV-Tipps: Gefangen in der Online-Welt von "Nerve"

20:15 Uhr, ProSieben, Nerve, Thriller

Vee (Emma Roberts) ist etwas schüchtern und nicht unbedingt der Cheerleader-Typ an ihrer Highschool. Um ihren Freundinnen zu imponieren, lässt sie sich auf ein neuartiges Internet-Spiel ein, eine moderne Variante von "Wahrheit oder Pflicht". Nach dem ersten harmlosen Nervenkitzel werden die Aufgaben und Mutproben allerdings immer extremer. Doch Aussteigen ist für Vee keine Option mehr. Das Spiel hat längst die Kontrolle über ihr Leben übernommen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Sehnsucht, Komödie

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und ihr Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) sind sich einig: Etwas Abstand voneinander ist das richtige Mittel, um das Aufleben alter Gefühle zu stoppen. Der Vorsatz lässt sich jedoch nicht lange aufrechterhalten. Peer muss nach Rügen, um Sohn Kai (Lukas Zumbrock) aus ernsten Problemen rauszuhauen. Der Jura-Student braucht die Hilfe seines Vaters wegen eines schweren Verkehrsdelikts, einer Fahrerflucht nach einem nächtlichen Unfall.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Hochzeit in Rot, Krimiserie

Ungeduldig wartet Bräutigam Daniel (Max Bretschneider) am Altar. Doch seine Zukünftige wird nicht kommen: Eine Spiegelscherbe steckt tief in ihrem Herzen. Reuther (Rainer Hunold) erkennt auf den Scherben eine mysteriöse Botschaft. Die Hochzeitsgäste gehören ausschließlich zur Familie des Bräutigams - bis auf die Brautmutter Margit (Muriel Baumeister). Auch das Vorleben der Braut erscheint undurchsichtig. Doch genau dort finden die Ermittler ein Mordmotiv. Hat ihre Vergangenheit die Braut eingeholt und sie ihr Leben gekostet?

20:15 Uhr, arte, Der Schneegänger, Krimi

Zwei Jahre nach dem Verschwinden des damals elfjährigen Darijo, Sohn kroatischer Einwanderer, wird seine Leiche in einem Waldstück gefunden. Kommissar Lutz Gehring (Max Riemelt) zieht die junge Polizistin Sanela Beara (Nadja Bobyleva) zu den Ermittlungen hinzu, die in der kroatischen Exilgemeinde in Berlin gut vernetzt ist. Darijo hat in der Villa des reichen Unternehmers Reinartz gewohnt, wo seine Mutter Lida (Edita Malovcic) Haushälterin war. Inzwischen ist sie mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber verheiratet. Mit Darijos Vater Darko (Stipe Erceg), der als Wildhüter die Wolfsbestände rund um Berlin kontrolliert, ist Lida zerstritten.

20:15 Uhr, RTL II, After Earth, Sci-Fi-Action

Eine globale Katastrophe zerstörte vor über 1.000 Jahren die Erde. Der Menschheit gelang es jedoch, sich auf den Planeten Nova Prima zu retten. Bei einem Routineflug, der außer Kontrolle gerät, müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf der völlig veränderten Erde notlanden. Cypher wird bei dem Absturz verletzt und so ist es an Kitai, sich alleine zu dem 100 Kilometer entfernten Heck ihres Raumschiffes durchzuschlagen. Doch der Weg zurück ist eine Odyssee. Es gibt keinen Sauerstoff mehr und das veränderte Klima hat auch bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen.