In "Polizeiruf 110" (Das Erste) soll eine Telefondaten-Aktion Licht in einen mysteriösen Mordfall bringen. Ein Junggesellinenabschied läuft in "Girls' Night Out" (RTL) aus dem Ruder. Außerdem jagt Tom Hiddleston den Riesenaffen "Kong" (ProSieben).

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande, Krimi

Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Kriminalkommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) wissen nicht weiter: Vor drei Monaten lag Uwe Baude tot im Eingang seines Hauses, ermordet durch Stiche in Unterleib und Lunge. Es gibt keine Anzeichen auf ein Motiv, der Täter verschwand spurlos in der Nacht. Indizien liegen nicht vor, niemand hat etwas gesehen. Was genau geschah in jener Nacht vor Uwe Baudes Haus? Eine groß angelegte Funkzellenauswertung soll helfen. Personen, die in der Mordnacht in der Umgebung des Tatorts telefoniert haben, werden vorgeladen.

20:15 Uhr, RTL, Girls' Night Out, Komödie

Die Freundinnen Jess (Scarlett Johansson), Blair (Zoe Kravitz), Alice (Jillian Bell) und Frankie (Ilana Glazer) feiern eine Junggesellinnen-Party. Als ein männlicher Stripper versehentlich zu Tode kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Die jungen Frauen müssen eine Leiche entsorgen. Und zu allem Überdruss steht plötzlich der "echte" Stripper vor der Türe. Wer war der Mann, den sie umgebracht haben?

20:15 Uhr, Sat.1, Klassentreffen 1.0, Komödie

Eine Einladung zum 30-jährigen Klassentreffen bringt das Leben der drei Freunde Thomas (Til Schweiger), Andreas (Milan Peschel) und Nils (Samuel Finzi) gehörig durcheinander - inmitten unterschiedlicher Lebenskrisen wollen die Mittvierziger die gute alte Zeit wieder aufleben lassen und sich beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Ob das gutgehen wird?

20:15 Uhr, ProSieben, Kong: Skull Island, Monsterabenteuer

Ein Expeditionsteam (Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson, u.a.) macht sich auf in die Tiefen des Südpazifiks, auf die unerforschte Insel "Skull Island". Als sich die Hubschrauber der Insel nähern, wird einer nach dem anderen von einem riesigen Affen zu Boden geholt. Doch Kong ist nicht das einzige gigantische Urzeitmonster, das in diesem unberührten Paradies seine Heimat hat.

20:15 Uhr, RTLzwei, Chappie, Sci-Fi-Action

Um Johannesburg sicherer zu machen, hat die südafrikanische Polizei erfolgreich Polizeiroboter eingesetzt. Der junge Projektleiter Deon Wilson (Dev Patel) wird für seine Leistung gefeiert, doch er möchte mehr. Er arbeitet an einer künstlichen Intelligenz für Robotersysteme. Von seiner Chefin erhält er dafür keine Erlaubnis, also entwendet er kurzerhand einen ausrangierten Polizeiroboter, um an ihm seine neuste Erfindung zu testen. Doch dann werden Deon und der Roboter von einer Gangster-Gruppe aus jugendlichen Punks entführt. Die Anführer taufen den ramponierten Roboter "Chappie" und wollen ihn für illegale Zwecke missbrauchen.