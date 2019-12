TV-Tipps: Jeremy Renner in "Wind River - Tod im Schnee"

20:15 Uhr, Das Erste, 2019 - Das Quiz, Show

Das ganze Jahr nochmal durchspielen: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Hans Sigl stellen sich der ultimativen Quiz-Herausforderung. Frank Plasberg präsentiert den großen Jahresrückblick zum Mitraten - mit den beliebtesten Stars, den emotionalsten Momenten und den verrücktesten Storys des Jahres.

20:15 Uhr, RTLzwei, Saphirblau, Fantasy-Abenteuer

Frisch verliebt in die Vergangenheit, das ist keine gute Idee. Das findet zumindest Gwendolyn Shepherd (Maria Ehrich), Zeitreisende wider Willen. Schließlich haben sie und Gideon (Jannis Niewöhner) ganz andere Probleme, zum Beispiel die Welt zu retten. Gut, dass Gwendolyn Ratgeber hat: Ihre beste Freundin Leslie, der kleine Wasserspeier Xemerius, der Schulgeist James und ihr Großvater in jungen Jahren, der ihr in der Vergangenheit wichtige Tipps gibt.

20:15 Uhr, kabel eins, Atemlos - Gefährliche Wahrheit, Actionthriller

Der Teenager Nathan (Taylor Lautner) findet durch Zufall heraus, dass er als Kind als vermisst gemeldet wurde. Er musste bei Fremden aufwachsen, weil sein leiblicher Vater über ein mächtiges Geheimnis verfügt, das Nathan das Leben kosten könnte. In der Tat heftet sich bald nicht nur die CIA an die Fersen des Jungen, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler. Zusammen mit seiner Schulkameradin Karen (Lily Collins) ergreift Nathan die Flucht.

22:15 Uhr, ZDF, Wind River - Tod im Schnee, Thriller

Im tief verschneiten Wyoming, im Indianerreservat "Wind River", findet der Jäger und Fährtensucher Cory Lambert (Jeremy Renner) im Schnee, weitab von jedem Haus, die Leiche der jungen Natalie. Sie trägt keine Schuhe und ist wegen der gefrierenden Temperaturen quasi in ihrem eigenen Blut ertrunken. Jane Banner (Elizabeth Olsen) vom FBI ermittelt, doch in der unwirtlichen Landschaft ist sie auf Corys Hilfe angewiesen.

22:25 Uhr, ZDFneo, Inglourious Basterds, Kriegsgroteske

Unter der Leitung von Leutnant Aldo Raine (Brad Pitt) verübt eine Gruppe jüdisch-amerikanischer Soldaten blutige Vergeltungsschläge gegen die Nazis, die Frankreich besetzt halten. Von ihren Feinden werden sie schlicht, aber treffend "Basterds" genannt. Ihr nächstes Himmelfahrtskommando: In einem Pariser Kino sollen sie einige führende Persönlichkeiten des Nazi-Regimes liquidieren - unter ihnen: der Führer Adolf Hitler persönlich. Doch die Betreiberin des Kinos, eine junge Jüdin namens Shosanna Dreyfuss (Mélanie Laurent), plant bereits einen eigenen Vergeltungsschlag gegen die verhassten Gäste.