TV-Tipps: Jörg Pilawa feiert Silvester mit zahlreichen Promis

20:15 Uhr, Das Erste, Silvester Show mit Jörg Pilawa, Show

Großartige Partystimmung ist auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi, seinen Gästen und dem Publikum ins neue Jahr rutscht. Mit dabei beim musikalischen Hitfeuerwerk sind die britische Kult-Rockband Status Quo, die Schweizer Schlagerqueen Beatrice Egli, die bayerischen Rock 'n' Roller Spider Murphy Gang, die Schürzenjäger, das Zauberduo Ehrlich Brothers, die Retroband Abba Gold - The Concert Show, Rainhard Fendrich, Thomas Anders, Jürgen Drews u. v. m.

20:15 Uhr, Sat.1, Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf, Computertrick-Abenteuer

Jahrhundertelang hat Roboter Wall-E seine Bestimmung erfüllt und auf der nicht mehr bewohnbaren Erde den Abfall der Menschen weggeräumt. Dann läuft ihm die Suchroboterin Eve über den Weg und er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Eve findet heraus, dass Wall-E zufällig über die Zukunft der Erde gestolpert ist. Mit diesem Wissen reist sie sofort in den Weltraum, um die in einem Raumschiff ausharrende Menschheit zu informieren. Wall-E folgt seiner Angebeteten.

20:15 Uhr, ZDF, Willkommen 2020, Silvestershow

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich zum größten und längsten Silvester-Countdown im deutschen Fernsehen. Die beiden Moderatoren führen gut gelaunt durch den Abend und präsentieren ein hochkarätiges Musikprogramm aus nationalen und internationalen Stars. Bereits zum 25. Mal füllt sich die Partymeile vor dem Brandenburger Tor, um das neue Jahr willkommen zu heißen.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Schuh des Manitu - Extra Large, Winnetou-Parodie

Apachenhäuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig") nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria ein Lokal zu kaufen. Doch bei der Übergabe kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes Ranger einen wertvollen Schatz finden

20:20 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - 20 Jahre neues Jahrtausend: Die erfolgreichsten Hits!, Show

20 Jahre neues Jahrtausend. Zwei Jahrzehnte, in denen Handys und mobile Dienste für immer unser Leben verändert haben. Angela Merkel prägte Deutschland, wir haben "Harry Potter" und "Herr der Ringe" geschaut und die "Ice Bucket Challenge" verfolgt. Doch welche Stars dominierten mit ihren Songs die Charts? Waren es eher die alten Hasen oder die Newcomer? Welcher Hit ist der erfolgreichste der letzten 20 Jahre? Oliver Geissen gibt die Antwort.