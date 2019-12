TV-Tipps: Jonas Nay in "Der Club der singenden Metzger"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Club der singenden Metzger, Auswanderer-Epos

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt der junge Metzger Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) traumatisiert, aber körperlich unversehrt in seine schwäbische Heimat zurück. Dort erfüllt er den letzten Wunsch eines gefallenen Kameraden und heiratet dessen hochschwangere Verlobte Eva (Leonie Benesch). Für Fidelis gibt es in der Metzgerei seiner Eltern keine Zukunft. Um Not und Armut zu entfliehen, beschließt er auszuwandern und seine junge Familie später nachzuholen. Eine Kiste mit Würsten, die Messer seines Vaters und das geheime Wurstrezept der Familie dienen als Startkapital in der Neuen Welt.

20:15 Uhr, 3Sat, Bier Royal (1), Komödie

München. Bier. Society. Franz Hofstetter ist tot - und mit ihm wohl das Zeitalter der Bierpatriarchen. Um seine Nachfolge an der Spitze der Brauerei zanken sich jetzt zwei Frauen, Gisela (Gisela Schneeberger) und Vicky (Lisa Maria Potthoff). Gisela ist Franz' zweite Frau und ehemalige Sekretärin, Vicky die Tochter aus erster Ehe. Sie hat nie ihren Schock darüber verwunden, dass Gisela nur wenige Wochen nach dem Ableben ihrer Mutter an Franz' Seite auftauchte. Vicky hat verwegene Pläne, will die Brauerei moderner, ökologischer und nachhaltiger aufstellen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Jede Sekunde zählt - The Guardian, Abenteuerdrama

Rettungsschwimmer Ben Randall (Kevin Costner) ist eine lebende Legende bei der US-Küstenwache in Alaska - bis ihm während eines Einsatzes ein fataler Fehler unterläuft, der sein gesamtes Team das Leben kostet. Er wird strafversetzt als Lehrgangsleiter an die Eliteschule für Rettungsschwimmer. Unter seinen Schülern ist der ebenso arrogante wie ehrgeizige Schnösel Jake Fischer (Ashton Kutcher), der ihn beständig herausfordert.

20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch, Quizshow

Comeback für Oliver Pocher, endlich wieder prominente Gegner für Günther Jauch und neue Spielevarianten: Das Dream-Team "Pocher-Jauch" ist bei RTL wieder vereint! Kurz vor Weihnachten tritt Günther Jauch alleine gegen dieses Rate-Team an: Lutz van der Horst, Mario Basler, Laura Wontorra, Jörg Wontorra und Nazan Eckes. In "5 gegen Jauch" geht es um alles oder nichts! Siegt Günther Jauch gegen die Übermacht?

23:10 Uhr, ZDF, The Call - Leg nicht auf!, Thriller

Jordan Turner (Halle Berry) arbeitet in der Telefonzentrale des Notrufdienstes von Los Angeles. Meistens geht es um eher belanglose Dinge, jedoch bekommt es Jordan auch immer wieder mit ernsten Fällen zu tun. Eines Tages führt ein fataler Fehler von ihr dazu, dass ein Mädchen während eines Notrufs von einem Einbrecher getötet wird. Obwohl sie den Vorfall noch nicht gänzlich verarbeitet hat, ist Jordan sechs Monate später wieder im Dienst. Und erneut erreicht sie der Anruf eines Mädchens. Die junge Casey (Abigail Breslin) wurde von einem Unbekannten entführt und befindet sich im Kofferraum eines Autos.