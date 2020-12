In "SMS für dich" (Sat.1) trauert eine Frau via SMS um ihren verstorbenen Freund - mit überraschenden Folgen. Anwalt "Falk" (ZDF) ermittelt unter Umweltschützern. Auf ProSieben reist Indiana Jones ins "Königreich des Kristallschädels".

20:15 Uhr, Sat.1, SMS für Dich, Romantische Komödie

Die Kinderbuchautorin Clara (Karoline Herfurth) hat ihren Verlobten bei einem tragischen Unfall verloren, seither ist ihr Leben nicht mehr das, was es einmal war. Um Halt zu finden, schreibt sie ihm weiterhin kleine Notizen als SMS. Seine Handynummer ist jedoch neu vergeben worden, und zwar an Mark (Friedrich Mücke), der sich den Nachrichten der Fremden nicht entziehen kann.

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Kampf gegen Windmühlen, Anwaltsserie

Das Ehepaar Warner (Sebastian Schwarz und Jasmin Schwiers) will Klemens Pilz (Jürgen Rißmann), den Vorsitzenden einer Umweltschutz-NGO, wegen Korruption verklagen. Er soll Bestechungsgelder erhalten haben. Gleich neben einem Naturschutzgebiet ist ein Windpark in Planung, der Tausenden Vögeln das Leben kosten wird. Und Pilz unternimmt in den Augen der Warners gar nichts. Falk zweifelt an der Aufrichtigkeit des Klägerpaars wie an der Integrität des NGO-Vorsitzenden.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Früher war alles besser! Oder?, Doku

Corona, Klimawandel, rasend schnelle Veränderungen: Die Zeiten sind komplizierter geworden. War es früher nicht irgendwie gemütlicher, verlässlicher, beständiger als heute? "Früher war alles besser!" - diesen Spruch kennt jeder. Doch wie fällt der Vergleich zwischen der Zeit ab den 1960er-Jahren und heute wirklich aus? Gab es tatsächlich mehr Zusammenhalt, weiße Weihnachten und ein besseres Fernsehprogramm? Eine Zeitreise.

20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Actionabenteuer

Nevada, 1957: Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Kumpel Mac (Ray Winstone) stecken in großen Schwierigkeiten. Das Duo ist von sowjetischen Agenten unter Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett) gekidnappt worden. Indy soll in einer abgelegenen Lagerhalle eine geheimnisvolle Kiste identifizieren. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll.

20:15 Uhr, 3Sat, Mörderische Stille, Krimi

Eine Wasserleiche taucht in der Wilhelmshavener Bucht auf. Der Tote war Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo. Kriminalhauptkommissar Jan Holzer (Jan Josef Liefers) lernt bei seinen Ermittlungen den Segellehrer Michael Kühnert (Peter Lohmeyer) und seine gehörlose Frau Elena (Sylvie Testud) kennen. Deren Art, in Gebärdensprache zu kommunizieren - auch mit Tochter Sabin (Franziska Brandmeier) - weckt sein Interesse. Obwohl Kühnert offen zugibt, dass er früher als KSK-Soldat im Kosovo war und Elena dort kennengelernt hat, behauptet er, dass beide aber den Toten nicht kennen würden.