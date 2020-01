TV-Tipps: Kate Winslet und Idris Elba in "Zwischen zwei Leben"

20:15 Uhr, Sat.1, Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us, Romantisches Abenteuerdrama

Nach einem dramatischen Flugzeugabsturz stehen die zwei Fremden Alex Martin (Kate Winslet) und Ben Bass (Idris Elba) vor ihrer größten Herausforderung: Mitten in einem völlig zugeschneiten Gebirge kämpfen sie ums schiere Überleben und versuchen, sich im Wrack notdürftig vor Kälte und Wildtieren zu schützen. Als die Hoffnung auf Rettung jedoch schwindet, treffen sie eine folgenschwere Entscheidung: Sie müssen sich trotz ihrer Verletzungen zu Fuß einen Weg ins Tal bahnen ...

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade, Krimi

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln im Mordfall eines 17-jährigen Schülers. Seine Leiche wurde nackt an einem Seeufer bei Köln gefunden. Erste Ermittlungen in seiner Schule ergeben schnell, dass es innerhalb der Schülerschaft rumort und einige Mitschüler überhaupt nicht traurig über Jans Tod sind, offensichtlich wurde er gemobbt. Kurz nach der Befragung an der Schule taucht im Internet ein Video von Freddy Schenk auf, das ihn in Erklärungsnot bringt.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Von Tee und Liebe, Liebesdrama

Nach dem tödlichen Kletterunfall ihres Verlobten Jacob, mit dem Ella Morgan (Anna Puck) die Nachfolge der einzigen Teeplantage Englands, "Trelawny", antreten wollte, hat sich Ella zurückgezogen. Da sich ihr Vater Mortimer (Rolf Kanies) mittlerweile mit der Arbeit auf der Plantage überfordert fühlt, will er nun verpachten. Auch Ellas Mutter Jane (Kirsten Block), deren Familie seit 100 Jahren im Besitz von "Trelawny" ist, gibt sich schweren Herzens damit einverstanden.

20:15 Uhr, VOX, Promi Shopping Queen, Styling-Doku

Luna Schweiger, Mareile Höppner und Oana Nechiti lassen sich auf das Fashion-Abenteuer Shopping Queen ein: Innerhalb von vier Stunden muss ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto her. Für Outfit, Schuhe, Accessoires, Haare und Makeup haben die Kandidatinnen ein Budget von 500 Euro. Das heutige Motto lautet: "Crazy Heels - Lasse deine neuen Heels zum absoluten Blickfang deines Looks werden!"

20:15 Uhr, RTL, Dr. Bob's Australien, Show

Dr. Bob zeigt der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und "Legatinator" Thorsten Legat sein Australien und diesen Trip werden sie nie vergessen. Der Arzt, dem die Dschungelcamper vertrauen, ist nicht nur Experte rund um das Treiben im Dschungelcamp, er ist auch absoluter Australien-Kenner. In mehreren Reiseetappen auf über 5.000 Kilometern präsentiert Dr. Bob australische Traditionen, Besonderheiten, Highlights, interessanten Hintergründen und kuriosen Details aus Down Under.