TV-Tipps: Kevin Costner in "3 Days to Kill"

20:15 Uhr, VOX, 3 Days to Kill, Thrillerkomödie

Ethan Renner (Kevin Costner) ist todkrank. Daher möchte er die ihm verbleibende Zeit mit seiner Tochter Zooey (Hailee Steinfeld) verbringen, als er von der CIA-Agentin Vivi Delay (Amber Heard) einen Deal vorgeschlagen bekommt: Er soll den Waffenhändler "Der Wolf" töten. Im Gegenzug erhält er ein Heilmittel, das sein Leben verlängern könnte. Ein vager Deal, denn die Wirksamkeit des Mittels ist nicht erwiesen und gerade jetzt möchte Ethan seine Tochter nicht enttäuschen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Promi-Darts-WM 2020, Heimatmelodram

An die Pfeile. Fertig. Los! ProSieben bittet zum vierten Mal die internationale Weltklasse-Darts-Elite Seite an Seite mit prominenten Hobby-Spielern an die Scheibe - bei der "Promi-Darts-WM 2020" live aus Bonn. Dieses Jahr kämpfen u. a. der PDC-Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Deutschlands bester Dartspieler Max Hopp und Darts-Legende Phil Taylor um den Titel. Wer von ihnen beweist eine ruhige Hand und trifft voll ins Rote?

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Moderator Kai Pflaume begrüßt zu zehn packenden Duellen der Kleinen gegen die Großen unter anderen Joshua Kimmich, Samu Haber, Torsten Sträter, Victoria Swarovski, Ole Einar Bjørndalen, Sebastian Ströbel, Jürgen Vogel, Felix von der Laden sowie Angelo und Joey Kelly.

20:15 Uhr, Sat.1, Ice Age - Kollision voraus!, Digitrickabenteuerspaß

Die eiszeitlichen Freunde Sid, Manny, Diego und Konsorten bekommen es dieses Mal mit einer außerirdischen Gefahr zu tun: Eichhörnchen Scrat löst bei seiner Jagd nach der Eichel einen intergalaktischen Zusammenstoß aus, sodass sich nun ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Doch die tierische Gang weiß sich natürlich zu helfen und wächst nach allerlei überstandenen Abenteuern noch enger zusammen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Plan, Sci-Fi-Liebesthriller

David Norris (Matt Damon) ist ein Mann, der es gewohnt ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Eines Tages gerät sein Leben aus den Fugen, als er die ebenso hübsche wie mysteriöse Elise Sellas (Emily Blunt) kennenlernt und sich in eine leidenschaftliche Affäre mit ihr stürzt. Doch plötzlich hat der Kongressabgeordnete das Gefühl, dass er zunehmend zu einer Spielfigur wird, gesteuert von einer göttlichen Macht, die offenbar einen weitaus größeren Plan mit ihm verfolgt. Doch darin ist eine dauerhafte Romanze mit seiner neuen Liebe nicht vorgesehen...

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Die neue Reise beginnt: Die Castings mit der Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo finden dieses Jahr in Füssen, in Königswinter auf dem Drachenfels und im Hanse Gate (HH) statt. Nur 126 Sängerinnen und Sänger bekommen den begehrten Recallzettel und treten im Recall in Sölden an. Der Auslandsrecall der 17. "DSDS"-Staffel führt die Top 26 Kandidaten dieses Jahr nach Südafrika. Wer wird "Superstar 2020"?

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team - Abgetaucht, Krimi

Der Tod des Anwalts Richard Siebert stellt das "starke Team" vor eine Herausforderung. Einer seiner Hauptklienten war die Diensberg Immobiliengesellschaft, für die auch Stefan Kopp (Fabian Busch), ein alter Jugendfreund von Linett (Stefanie Stappenbeck), tätig war. Linett und Otto (Florian Martens) tauchen in die unsaubere Welt des Immobiliengeschäfts ein.