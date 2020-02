TV-Tipps: Kit Harington als Gladiator in "Pompeii"

20:15 Uhr, ProSieben, Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji; es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, jedoch nicht ohne Cassia.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Welcher Star entpuppt sich 2020 als absolutes Naturtalent? Wer wird zum Zuschauerliebling? Und wer kann die kritische Jury bestehend aus Motsi Mabuse (38), Joachim Llambi (55) und Jorge Gonzalez (52) überzeugen? Das zeigt sich in der ersten regulären "Let's Dance"- Live-Show. Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) führen durch die 13. Staffel von Deutschlands schönste Tanzshow und 14 Kandidaten tanzen um den Titel "Dancing Star 2020".

20:15 Uhr, arte, Der Sommer nach dem Abitur, Komödie

Weil sie es direkt nach dem Abitur nicht geschafft haben, zu einem Konzert ihrer Lieblingsband Madness zu fahren, machen sich die drei Mittvierziger Alexander (Bastian Pastewka), Ole (Fabian Busch) und Paul (Hans Löw) Jahrzehnte später in einem klapprigen Golf auf den Weg, das Versäumte nachzuholen - denn Madness geben erneut ein Konzert! Doch was als vergnügliche Nostalgietour geplant war, wird zu einem Desaster: Die drei Freunde von einst haben sich verändert, und so recht wollen der angeblich glücklich verheiratete Pharmavertreter Alexander, der Hallodri Paul und der Ratgeberautor Ole nicht mehr zusammenpassen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Fangschuss, Krimiserie

Ein Reh grast im Fadenkreuz. Dann ein Schuss, das Tier läuft davon. Im Hochsitz ist die Jägerin Thea Zinner tot zusammengesackt. Offenbar war das Gewehr manipuliert. Am Tatort entdeckt Reuther (Rainer Hunold) einen seltsamen Beobachter, der den Kommissaren entkommt. Eine Großfahndung wird eingeleitet. Weder Theas Tochter Susanne (Anna Herrmann) noch Lebensgefährtin Britta (Katharina Müller-Elmau) haben auf die Fragen der Ermittler eine gute Antwort.

20:15 Uhr, RTL, 2 Guns, Actionkomödie

Bobby (Denzel Washington) und Stig (Mark Wahlberg), zwei Undercover-Agenten, wollen Papi Greco (Edward James Olmos), Kopf eines Drogenkartells, das Handwerk legen. Die beiden ahnen jedoch nicht, dass der jeweils andere auch undercover ermittelt und halten sich für echte Kriminelle. Als beide die Bank ausrauben, in der Papis Geld lagern soll, finden sie dort wesentlich mehr, als erwartet. Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal, aus dem sie nur lebend herauskommen, wenn sie gemeinsame Sache machen.