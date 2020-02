TV-Tipps: Kommissar Anders ermittelt auf Gotland

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Der wilde Jack

"Du wirst deine Meinung über ihn bald ändern, wenn du die Wahrheit erfährst!" Ben Jonsson, Koch im renommierten Hotel Grå Hästen, brüllt aufgebracht in sein Handy, während er hinter seinem Steuer versucht, einem Verfolger zu entkommen. Am nächsten Morgen ist er tot. Seine Leiche wird in seinem Wagen gefunden, abgestellt im Kieswerk von Gotland. Robert (Walter Sittler) ermittelt im Umfeld des renommierten Hotels, das von dem charismatischen David Hellgren (Linus Wahlgren) und seiner Frau Camilla (Malin Crépin) geführt wird. Hier war Ben Jonsson als Koch angestellt.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Mit vier Frauen verbringt Bachelor Sebastian Preuss einen Tag am Strand bzw. auf Flyboards, bevor es mit einer Lady festlich wird: Gemeinsam gehen Sebastian und sie auf Zeitreise, werden alt geschminkt und feiern ihren 40. Hochzeitstag. Für ein weiteres Date entführt der Bachelor eine Frau zu Parfumprobe, Massage und Dinner. Bleibt sie über Nacht? Sicher ist: Bis zur Nacht der Rosen hat Preuss jede Menge Möglichkeiten, die verbliebenen Ladys noch besser kennenzulernen.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Ding des Jahres, Gründershow

Ein automatisches Bremssystem für Kinderwägen? Eine klappbare Staubsaugerdüse für enge Bereiche? Ein portabler Mini-Gasgrill, mit dem jede Gartenparty zum BBQ wird? Zehn Erfindungen, davon erstmals zwei Jugenderfindungen pro Show, stellen sich dem Jury-Test und der Entscheidung der Zuschauer. Welche Erfindung hat das Zeug zum Ding des Jahres?

20:15 Uhr, kabel eins, Das Kartell, Politthriller

Nach dem Mord an einem Geschäftsmann kommt die CIA zu einem überraschenden Ergebnis: Der Mann hatte Verbindungen zu kolumbianischen Drogenbossen. Besonders brisant wird das Ganze, als sich herausstellt, dass der Ermordete ein enger Freund des US-Präsidenten war. Eine Spezialeinheit wird nach Kolumbien geschickt. Doch das Kartell wehrt sich auf seine Art und tötet eine US-Delegation. CIA-Agent Ryan (Harrison Ford) muss eine Entscheidung treffen - auch gegen die Interessen des Präsidenten.

23:10 Uhr, kabel eins, Zodiac - Die Spur des Killers, Krimi

Sommer 1969: Ein Killer, der sich selbst "Zodiac" nennt, sorgt im Großraum von San Francisco für Angst und Schrecken. In verschlüsselten Briefen, die er an Zeitungsredaktionen schickt, macht er Andeutungen auf weitere Morde. Für die Polizei ermitteln Toschi (Mark Ruffalo) und Armstrong (Anthony Edwards), gleichzeitig versuchen Reporter Paul Avery (Robert Downey Jr.) und Karikaturist Robert Graysmith, die Rätsel zu entschlüsseln. Jahre vergehen, in denen Toschi, Armstrong und Avery an der Jagd nach Zodiac zu zerbrechen drohen. Nur Graysmith gibt nicht auf und beschließt, seine Erkenntnisse in einem Buch zusammenzufassen.