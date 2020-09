"Kommissar Dupin" sucht in "Bretonische Flut" (Das Erste) den Mörder zweier junger Frauen. In "Die Bergretter" (ZDF) haben zwei verängstigte Kinder einen gefährlichen Plan. In "Unter Verdacht" (arte) wird Dr. Eva Maria Prohacek mit einem Polizistenmord konfrontiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin - Bretonische Flut

Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) wird zu einem grausigen Leichenfund in die Markthallen von Douarnenez gerufen: Dort wurde frühmorgens inmitten von Fischabfällen die Fischerin Céline mit durchtrennter Kehle entdeckt. Die junge Frau stammt von der rauen Ile de Sein, und genau dort wird kurz darauf eine zweite Leiche gefunden. Wieder eine junge Frau, auch sie mit durchschnittener Kehle. Céline und Laetitia, die beiden Opfer, waren frisch verliebt, aber wer hätte dem Paar nach dem Leben trachten sollen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Mutterliebe, Heimatserie

Markus' (Sebastian Ströbel) Pflegetochter Mia (Mia-Sophie Ballauf) hat in dem neunjährigen Max (Niko Friesecke) einen treuen Freund gefunden. Max hat Angst, seine geliebte Mama zu verlieren. Er belauscht zufällig ein Gespräch zwischen seiner Mutter Andrea (Hilde Dalik) und einer fremden Frau, die behauptet, seine leibliche Mutter zu sein. Aus Angst, die fremde Frau könnte ihn mitnehmen, schmieden Max und Mia einen Plan. Mit einem Gleitschirm wollen sie ins benachbarte Tal zu Max' Opa.

20:15 Uhr, Sat.1, Prodigal Son - Der Mörder in Dir, Krimiserie

Malcolms (Tom Payne) gewöhnungsbedürftige Art führt zu seinem Rauswurf beim FBI. Eine erfreuliche Nachricht für seinen alten Freund Gil Arroyo (Lou Diamond Phillips), der ihn beim NYPD rekrutiert, wo ein brisanter Mehrfachmord dringend aufgeklärt werden muss. Nach einer kurzen Begehung des Tatortes entschlüsselt Malcolm das Psychogramm des Soziopathen: Offenbar handelt es sich um einen Nachahmungstäter, der "das Quartett" kopiert - eine Reihe von vier Morden, die ausgerechnet Malcolms Vater 1992 beging.

20:15 Uhr, arte, Unter Verdacht: Die elegante Lösung, Krimi

Durch den Tod eines bayerischen Polizisten, der für die Europäische Grenzschutzagentur EuroBordac in Süditalien tätig war, müssen Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger) und André Langner (Rudolf Krause) zum ersten Mal im Ausland ermitteln. Als sie am Ort des Geschehens ankommen, finden sie bald schon Hinweise darauf, dass der Tote Thorsten Brenner nicht, wie behauptet, alkoholisiert über Bord des Patrouillenboots gefallen und ertrunken ist.

20:15 Uhr, VOX, Pretty Woman, Romanze

Als der smarte Workaholic Edward Lewis (Richard Gere) für ein Business-Essen eine Begleiterin braucht, engagiert er die junge Prostituierte Vivian (Julia Roberts) und nimmt sie mit in sein Luxushotel. Ihre Frische und Direktheit gefallen Edward, und so engagiert er sie am nächsten Morgen gleich für eine ganze Woche. Aus der Geschäftsbeziehung wird innerhalb der nächsten Tage eine leidenschaftliche Liebesaffäre.