TV-Tipps: Kommissar Laim ermittelt wieder

20:15 Uhr, ZDF, Laim und der letzte Schuldige, Krimi

Ein Startenor gastiert an der Münchner Staatsoper und bekommt nach seinem umjubelten Auftritt überraschenden Besuch vom LKA. Die leitende Ermittlerin Sandra Rutkowski hat einen Tipp erhalten und findet tatsächlich einen verängstigten, minderjährigen Jungen, der kein Deutsch spricht, eingeschlossen in der Garderobe des Sängers. Der Sänger wird vorläufig festgenommen. Doch als ihn die Beamten zum Wagen bringen, fallen Schüsse. Der Tenor ist sofort tot. Kommissar Lukas Laim (Max Simonischek) und Anton Simhandl (Gerhard Wittmann) ermitteln.

20:15 Uhr, Das Erste, Naturwunder Okawango, Doku

Der zweite Teil der Reihe zeigt das Leben im Herzen des Flussdeltas. Hier im Kalaharibecken nimmt der Okawango-Fluss eine neue Form an. Er fächert sich immer weiter auf und umspült tausende von Inseln. Ihre Baumeister leben tief unter der Erde. Termiten errichten ihre Burgen und sorgen dafür, dass sich um sie herum Inseln formen. Die Könige des Landes sind die Löwen. Die Kamera begleitet zwei Löwenbrüder, die hier ihr riesiges Revier haben. Ständig müssen sie es verteidigen, da jüngere Rivalen ihnen den Platz streitig machen wollen.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour 3, Actionkomödie

In Paris herrscht Krieg, denn ein Arm der chinesischen Triaden verwandelt die Stadt der Liebe in einen Moloch der Gewalt - bisher mit einem Dutzend toter Gesetzeshüter. Letzte Hoffnung sind Chefinspektor Lee (Jackie Chan) und sein Kollege Carter (Chris Tucker) vom LAPD. Bei ihrer Ankunft in Paris treffen sie auf einen verwirrten Flic, danach erweisen sich französische Taxis als gefährliche Hochgeschwindigkeitsgeschosse und schließlich warten Gangster jeden Härtegrads auf das Duo.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap

La Vie est Belle im First Dates Hotel. Im Restaurant und in der Hotelküche geht es heiß her. Während das Serviceteam alles für ein perfektes Date vorbereitet, kümmert sich Gastgeber Roland Trettl um die Weinauswahl. Qualitätsmanagerin Alessia (30) wünscht sich als Transgender mehr Respekt, Toleranz und Normalität im Leben. Umso mehr quält sie die Ungewissheit, wie Bauingenieur Pius (33) auf sie reagieren wird.

22:15 Uhr, ZDF, Die Unfassbaren 2, Actionkomödie

Einige Zeit ist vergangen, seit die Magiergruppe "The Four Horsemen" nach ihrer letzten Vorstellung ihrem Publikum zu einem unerwarteten Geldsegen verholfen hat und untergetaucht ist. Jetzt kehren sie mit einem großen Knall und einem neuen Mitglied zurück. Die Illusionisten werden von einem Industriegiganten dazu aufgefordert, einen Spitzel-Chip aus einem Hochsicherheitsbunker zu entwenden.