Im "LandKrimi" (ZDF) wird eine Frauenleiche auf dem Grund eines Bergsees entdeckt. In "Nimm du ihn" (Das Erste) müssen sich drei erwachsene Geschwister um ihren verarmten Vater kümmern.

20:15 Uhr, ZDF, LandKrimi: Das Mädchen aus dem Bergsee

Eine Frauenleiche wird auf dem Grund des Bergsees gefunden, an dem die Polizistin Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) ihre Kindheit verbracht hat. Schnell ist klar, dass ein Tötungsdelikt vorliegt. Die Ermittlungen führen Lisa Kuen zunächst in ein Innsbrucker Bordell, in dem das junge Opfer Frieda als Prostituierte arbeitete. Wieso weiß die beste Freundin Tamara (Maresi Riegner) nichts davon, dass Frieda auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern war?

20:15 Uhr, Das Erste, Nimm Du ihn, Familienkomödie

Die Geschwister Mareike (Andrea Sawatzki), Dietrich (Simon Schwarz) und Felicitas Reber (Jule Böwe) trauen ihren Augen kaum, als nach 50 Jahren Abwesenheit ihr in Argentinien verschollen geglaubter Vater Xaver (Branko Samarovski) plötzlich vor der Tür steht - mittellos, ohne Rentenanspruch und Krankenversicherung, mit nichts als seiner Zahnbürste im Gepäck. Der Versuch, ihn im Sozialamt, im Altenheim oder an einer Autobahnraststätte abzuladen, scheitert - und so tingelt der schlagkräftige Xaver nach und nach durch alle Wohnungen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Keeping Hours, Thriller

Mark (Lee Pace) und Elizabeth (Carrie Coon) sind seit sechs Jahren geschieden. Der tragische Unfalltod ihres Sohns Jacob (Sander Thomas) hatte das Paar tief zerrüttet und auseinander gebracht. Aber der kleine Jacob kehrt als Geist zurück und hat eine Botschaft an seine Eltern.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gegenteilshow, Action-Quizshow

Vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In "Die Gegenteilshow" ist alles genau andersrum als gewohnt. In einer Mischung aus Quiz- und Actionspielen treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Im Finale steht die Welt dann buchstäblich Kopf. Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann.