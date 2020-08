TV-Tipps: Kommissarin Lucas ermittelt wieder

Ein Leichenfund an der Grenze zu Tschechien beschäftigt "Kommissarin Lucas" (ZDF). Der Waisenjunge Peter Pan (Sat.1) erlebt Abenteuer im Nimmerland. Im Ersten lädt Eckart von Hirschhausen zum "Quiz des Menschen XXL".

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas: Die Unsichtbaren, Krimi

An der Grenze nach Tschechien werden die Grenzbeamten auf einen Wagen aufmerksam. Der Blick durch die Wärmebildkamera lässt nur zwei Insassen erkennen, obwohl scheinbar drei Personen im Auto sitzen. Als die Beamten den Wagen stoppen, flüchten zwei Männer, der Dritte ist tot, vermutlich wurde er von einer Eisenstange durchbohrt. Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) und ihr Team beginnen zu ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, Pan, Fantasyfilm

Der Waise Peter Pan (Levi Miller) wird eines Nachts zusammen mit anderen Kindern aus seinem Waisenhaus von Piraten auf fliegenden Schiffen nach Nimmerland entführt. Dort müssen sie für den grausamen Blackbeard (Hugh Jackman) schuften. Dieser findet bald heraus, dass der aufsässige Peter ein ganz besonderer Junge mit einem großen Geheimnis ist. Mit Hilfe seiner neuen Freunde entkommt Peter Blackbeard und wird Teil eines fantastischen Abenteuers.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen XXL, Quizshow

Unglaublich, aber wahr: Schon seit zehn Jahren erforscht Dr. Eckart von Hirschhausen in seinem Quiz die faszinierende Welt des Menschen. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums begibt sich Deutschlands beliebtester Doktor in "Hirschhausens Quiz des Menschen" gemeinsam mit seinen sechs prominenten Gästen auch auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Mit dabei sind: Comedian Bülent Ceylan, Moderatorin Janine Kunze, Koch Nelson Müller, Schlagerstar Beatrice Egli, Comedian Bastian Bielendorfer und Schauspieler Oliver Mommsen.

20:15 Uhr, ProSieben, Gone Girl - Das perfekte Opfer, Thriller

Eine Frau (Rosamund Pike) verschwindet spurlos: Wurde sie entführt, gar ermordet? Unter Druck geraten, verstrickt sich ihr Mann (Ben Affleck) in Widersprüche, verhält sich merkwürdig. Kann er seine Frau getötet haben? Für die ermittelnden Detectives wird er zum Hauptverdächtigen, den die Medien erbarmungslos verfolgen. Um seinen Ruf und seine Haut zu retten, bleibt dem Ehemann bald nur noch eine Chance - er muss selbst herausfinden, was mit seiner schönen Frau geschehen ist.

22:30 Uhr, Sat.1, Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji; es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, jedoch nicht ohne Cassia.