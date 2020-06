TV-Tipps: Komödie "Eltern mit Hindernissen" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Eltern mit Hindernissen, Komödie

Katrin Wiedemann (Nicolette Krebitz) hat es fast geschafft: Sie ist kurz davor, Schuldirektorin zu werden. Sie muss nur noch ihr drittes Kind auf die Welt bringen, dann kann es sofort nach dem Mutterschutz losgehen. Katrin hat keinen Zweifel, dass sie als erfahrene Mutter Kind und Karriere unter einen Hut bringt. Vor allem, weil ihr Mann Philipp (Hary Prinz) versprochen hat, die gesamte Elternzeit zu übernehmen. Leider ist die Schulverwaltung anderer Meinung und bittet nach der turbulenten Geburt der kleinen Isalie ausgerechnet Philipp, den Direktorenposten vorerst zu übernehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Mole - Wem kannst Du trauen?, Show

Da waren's nur noch sechs: Als erstes müssen die verbleibenden Kandidaten bei einer besonderen Stadtführung durch Buenos Aires in Teams zusammenspielen. Danach geht's geteilt weiter: Eine Gruppe kocht eine besondere argentinische Spezialität, während die andere den Pinsel schwingt. Doch da wartet noch ein unmoralisches Angebot von The BossHoss auf sie! Wieder vereint finden sich die Kandidaten angekettet in einem verlassenen Kerker wieder. Aber wer spielt hier ein falsches Spiel?

20:15 Uhr, kabel eins, Miss Undercover, Komödie

Gracie Hart (Sandra Bullock) ist FBI-Agentin aus Leidenschaft, ihr Job geht ihr über alles. Doch dann geht eine Bombendrohung von einem Mann namens Citizen beim FBI ein. Das Ziel: Der Schönheitswettbewerb Miss United States. Gracies Vorgesetzter Eric Mathews (Benjamin Bratt) beschließt, eine Agentin beim Finale des Wettbewerbs einzuschleusen. Seine Wahl fällt überraschend auf Gracie, die alles andere als eine geborene Schönheitskönigin ist. Wohl oder übel muss sich die Beamtin ihrem Schicksal fügen, denn die Alternative wäre die Suspendierung vom Dienst.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) hat eine attraktive neue Freundin: Denise. Als sie mehrfach von ihrem Ex-Lover Lotze (Sigmar Solbach) spricht, wird Ekki misstrauisch und bittet Wilsberg (Leonard Lansink), Denise zu beschatten. Wilsberg stellt fest, dass Denise ein Verhältnis mit einem anderen Mann hat - und zwar ausgerechnet mit Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky), dem Assistenten von Kommissarin Anna Springer (Rita Russek). Dann wird die Leiche eines Mandanten von Alex gefunden, in dessen Firma Lotze Chefbuchhalter war.

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Mord im Orient-Express, Krimi

Nicht einmal zwischen zwei Fällen hat der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot (David Suchet) seine Ruhe. Auf dem Weg nach London, um dort an einem Fall weiterzuarbeiten, gerät die Fahrt im legendären Orient-Express von Istanbul nach Calais weniger erholsam als erwartet. Sein Mitreisender Samuel Ratchett (Toby Jones), der sich um seine Sicherheit sorgt, möchte Poirot zu seinem Schutz gewinnen. Poirot lehnt ab, und noch in derselben Nacht wird Ratchett ermordet. Da der Zug in einer gewaltigen Schneelawine festhängt und niemand unbemerkt fliehen konnte, muss sich der Täter noch an Bord befinden.