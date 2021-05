"Extraklasse 2+": Ralph Friesner (Axel Prahl) und Dörte Wiedebusch (Aglaia Szyskowitz) starten in ein turbulentes neues Schuljahr

In "Extraklasse 2+" (ZDF) geraten der Lehrer Ralph Friesner und seine Abendschulklasse mit versnobten Abiturienten aneinander. Das Erste zeigt die Doku "Der Berg der Bären" und in "Meine fremde Tochter" (ONE) geht ein pensionierter Polizeibeamter auf eine traurige Spurensuche.

20:15 Uhr, ZDF, Extraklasse 2+, Sozialkomödie

Gemeinsam mit seinen Schüler*innen wird Ralph (Axel Prahl) vor eine unliebsame Aufgabe gestellt: Die Abendschule zieht in ein innovatives Bildungszentrum um. Ralph hält das für einen schlechten Scherz. Die neue Schule geht Ralph gehörig auf den Geist, auch wenn seine Chefin Dörte Wiedebusch vom Konzept überzeugt ist. Ralph glaubt, dass an dem Bildungszentrum und dem feinen Direktor etwas faul ist. Kurzerhand geht Ralph der Sache auf den Grund. Dabei setzt er nicht nur seinen Job, sondern auch Dörtes (Aglaia Szyszkowitz) Vertrauen aufs Spiel.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Ein Sonnenbrand ist nicht nur schmerzhaft, er steigert auch das Risiko für Hautkrebs. Doch wie lange darf oder sollte man eigentlich in der Sonne bleiben? Annette Barth und Julian Meyer-Arnek haben mit "Ajuma" eine Art UV-Bodyguard entwickelt. Ein Sensor, der an der Kleidung oder am Handgelenk getragen wird, misst die Sonneneinstrahlung. Eine dazugehörige App warnt vor zu viel aber auch vor zu wenig Sonne, denn nicht nur ein Sonnenbrand, sondern auch ein Vitamin D Mangel soll verhindert werden. Für 110.000EUR würden sie 15% ihrer Anteile abgeben. Steigt ein Löwe ein?

20:15 Uhr, Das Erste, Der Berg der Bären, Doku

Ein mächtiger Berg, tief im eisigen Nordwesten Kanadas, ist die Heimat der jungen Bärin Sophie. Der Film erzählt die bemerkenswerte Geschichte, wie aus dem unerfahrenen Grizzlyweibchen eine hingebungsvolle Mutter wird. Dank ihrer Ausdauer und des einzigartigen Nahrungsreichtums eines ganz besonderen Flusses, schafft sie es, sich gegen alle Widrigkeiten zu behaupten. In dieser unberührten und unbarmherzigen Eiswildnis im hohen Norden Kanadas zieht die junge Mutter erfolgreich zwei Junge groß und führt sie durch das schwierigste Jahr ihres Lebens.

20:15 Uhr, ONE, Meine fremde Tochter, Krimidrama

Der pensionierte Beamte Johann Bergkamp (Götz George) verliert durch den plötzlichen Tod seiner Tochter Sophie (Nora Waldstätten) sein seelisches Gleichgewicht. Sophie war Bergkamps 'Sonnenschein', sein absoluter Liebling im Gegensatz zu ihrem Bruder Markus (Alexander Scheer), einem in Johann Bergkamps Augen Taugenichts. Doch ausgerechnet Markus rettet den Vater, der seinen Schmerz im Alkohol ertränkt, aus der Lethargie. Dieser begibt sich fortan auf Spurensuche und versucht herauszufinden, welche Umstände zu Sophies Tod geführt haben.

22:15 Uhr, ZDF, Mission: Impossible - Phantom Protokoll, Thriller

Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) hat ein neues Ziel: Der gerissene Terrorist Cobalt (Michael Nyqvist) schmiedet offenbar konkrete Pläne für den nuklearen Untergang der Welt. Um dessen geheime Identität zu enthüllen, muss Ethans IMF-Team allerdings in die Hochsicherheits-Archive des Kremls einbrechen. Die ohnehin äußerst riskante Aktion entpuppt sich als perfide Falle: Cobalt legt mit einer Bombe nicht nur den halben Roten Platz in Schutt und Asche - die Schuld dafür schiebt er auch noch Ethans Truppe in die Schuhe. Das Team muss untertauchen und wird nun offiziell sowohl von den Russen als auch den Amerikanern gejagt.