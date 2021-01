In "Liebe ist unberechenbar" (Das Erste) bekommt Heino Ferch als schüchterner Mathematikprofessor ungebetenen Beistand. Auf RTL zwei gerät eine Gruppe Bankräuber in Los Angeles an die knallharte "Criminal Squad" (RTL zwei).

20:15 Uhr, Das Erste, Liebe ist unberechenbar, Liebeskomödie

Leonard (Heino Ferch) und Judith (Tanja Wedhorn) haben wenig gemeinsam. Er ist ein Matheprofessor, der die Einsamkeit liebt und andere Menschen meidet. Judith dagegen genießt es, bei ihrem Job im Campuscafé unter Leuten zu sein, und lässt sich auf ungewöhnliche Ideen ein. Dazu gehört auch der Plan ihrer Langzeit-Affäre Stefan (Knut Berger), sie auch ohne Studium in den akademischen Betrieb einzuschleusen. Kurzerhand stampft Stefan dafür in seiner Funktion als PR-Chef der Universität eine neuartige Bildungsreihe aus dem Boden und verdonnert Leonard dazu, Schüler für die Magie der Zahlen zu begeistern.

20:15 Uhr, RTL zwei, Criminal Squad, Action

Los Angeles - in kaum einer anderen Stadt werden so viele Banken überfallen und Transporter ausgeräumt wie hier. Auch die routinierte Gangster-Bande des Ex-Sträflings Ray Merrimen (Pablo Schreiber) ist süchtig nach dem schnellen Geld. Doch als einer ihrer Raubzüge zu mehreren Toten führt, geraten die Outlaws ins Visier des skrupellosen Cops "Big Nick" O'Brien (Gerard Butler) und seiner Spezialeinheit. Selbst bereit, die Grenze zwischen Gut und Böse zu überschreiten, beginnen die Ermittler eine gnadenlose Jagd auf die Verbrecher. Denn diese planen nichts Geringeres, als das am besten gesicherte Geldinstitut der Stadt zu knacken: die Federal Reserve Bank.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Heilung, Krimiserie

Drei Schüsse auf offener Strasse, der Arzt Dr. Joachim Schober (Hans B. Goetzfried) ist sofort tot, sein Bekannter kann unerkannt flüchten - die Rache eines falsch behandelten Patienten? Die Spurenlage am Tatort ist für Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team dünn. Die Zeugenaussagen vage. Im anliegenden Wohnhaus hat niemand etwas gesehen. Und doch gibt es dort eine Verbindung zu Schober. Die Psychotherapeutin Janneke Blumberg (Sophie von Kessel) behandelt auch Patienten Schobers.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim großen "Zocker-Special" spielen Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, ProSieben, Fluch der Karibik, Piratenfantasy

Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) dem Waisenjungen Will Turner (Orlando Bloom) das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa (Geoffrey Rush) auf und entführt die hübsche Elizabeth. Mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow (Johnny Depp) an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat...