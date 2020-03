TV-Tipps: Komödie "Liebe verjährt nicht" im Ersten

20:15 Uhr, Das Erste, Liebe verjährt nicht, Romantikkomödie

Das einst gefeierte Börsengenie Piet N. Schneller (Heino Ferch) tut sich schwer, als Hartz-IV-Empfänger kleine Brötchen zu backen. Auf Druck seines Fallmanagers Runknagel (Philipp Hochmair) nimmt Piet widerwillig einen Fahrerjob bei der Hamburger Tafel an. Gleich an seinem ersten Tag trifft er überraschend seine Exfreundin Veronika (Tanja Wedhorn) bei der Essensausgabe für Bedürftige. Um sich vor der Liebe seines Lebens keine Blöße zu geben, schaltet Piet wieder auf Erfolgstyp. Obwohl Veronika schon bald dahinterkommt, wie es wirklich um ihn steht, lässt sie sich auf das Spiel ein und nimmt seine Einladung zum Essen an.

20:15 Uhr, ZDF, Unter Verdacht: Evas letzter Gang, Krimi

Ein Polizist erschießt sich aus Liebeskummer vor den Augen seiner jüngeren Kollegin und Ex-Geliebten Sarah Weiss (Julia Franz Richter). Ein letzter Fall für die interne Ermittlerin Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger). Schnell wird jedoch klar, dass Sarah keine Unbekannte für Eva und ihren Kollegen André Langner (Rudolf Krause) ist. Die junge Polizistin hatte vor 17 Jahren ihre Mutter durch einen Hausbrand verloren. Der vermeintliche Unfall wurde Evas und Langners erster gemeinsamer Fall.

20:15 Uhr, Sat.1, Zoomania, Digitrick-Krimikomödie

In der Stadt "Zoomania" werden immer mehr Raubtiere vermisst. Als eines wiederkommt, ist aus dem zivilisierten Bürger ein wildes Tier geworden. Hasen-Polizistin Judy Hopps bildet mit dem kriminellen Fuchs Nick ein sonderbares Team, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei begeben sie sich in ungeahnte Gefahr ...

20:15 Uhr, ProSieben, The Finest Hours, Seenotrettungsdrama

Als im Winter 1952 ein heftiger Sturm über die Ostküste von New England tobt, wird der Öltanker SS Pendleton in zwei Hälften zerrissen; 30 Seefahrer sind im Heck des schnell sinkenden Riesen gefangen. Die Küstenwache ordnet eine Rettungsmission an, und trotz der schlechten Aussichten auf Erfolg fahren vier Männer (Chris Pine, Kyle Gallner, John Magaro, Ben Foster) in einem kleinen Rettungsboot auf das aufgewühlte Meer hinaus.

20:15 Uhr, ONE, Der Medicus, Historienepos

Der Tod seiner Mutter, die von einer rätselhaften Krankheit dahingerafft wird, erschüttert den neunjährigen Rob. Fortan gilt sein ganzes Interesse der Heilkunst. Mit der Quacksalberei, die er von einem fahrenden Bader (Stellan Skarsgard) lernt, ist es für ihn nicht getan. Rob (Tom Payne) begibt sich auf eine lange und beschwerliche Reise ins ferne Persien, um bei dem berühmten Arzt und Gelehrten Ibn Sina (Ben Kingsley) die Wissenschaft der Medizin zu erlernen. Sein ungestümer Wissensdurst droht ihm dabei zum Verhängnis zu werden.