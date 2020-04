TV-Tipps: Kriegsdrama "Der Überläufer" im Ersten

In "Der Überläufer" (Das Erste) erlebt ein junger Wehrmachtssoldat den Irrsinn des Zweiten Weltkriegs. Eine tote Frau auf Langeoog beschäftigt die SOKO Wismar (ZDF). Später geraten Hacker in "Who am I" (ProSieben) durch eine Spaßaktion in Lebensgefahr.