TV-Tipps: Leonardo DiCaprio in "The Revenant - Der Rückkehrer"

20:15 Uhr, ProSieben, The Revenant - Der Rückkehrer, Historiendrama

Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) ist mit seiner Expedition nahe des Missouri Rivers unterwegs, als er von einem Bären angegriffen und lebensgefährlich verwundet wird. Seine Gefährten lassen ihn daraufhin im Stich und töten auch noch seinen Sohn, sodass er allein in der Wildnis zurückbleibt. Glass kämpft von nun an ums blanke Überleben und sinnt auf Rache.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Alte Freunde, Komödie

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hat in Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter), der aus der Schweiz nach Rügen zurückgekehrt ist, die ideale Verstärkung für ihre Praxis gefunden. Der bestens organisierte Kollege ist die perfekte Ergänzung zu der spontanen "Ärztin ohne Doktortitel", die sich leidenschaftlich für ihre Patienten einsetzt. Umso erstaunter ist Nora, wie emotional Hannes auf einen ehemaligen Klassenkameraden reagiert, der bei ihr mit rätselhaften Symptomen in Behandlung ist.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Auf gute Nachbarschaft, Krimiserie

Ein dunkler Wald. Ein Mann rennt um sein Leben. Er findet eine Straße. Das Auto, das er anhalten will und ihn retten soll, überfährt ihn. Staatsanwalt Reuther (Rainer Hunold) und die Polizisten Klar (Fiona Coors) und Fischer (Max Hemmersdorfer) recherchieren in einer Siedlung, in der alle Häuser gleich auszusehen scheinen. Sie finden heraus, dass der Tote ein Verhältnis mit der Ehefrau des Nachbarn hatte, den er hasste.

20:15 Uhr, Sat.1, Er ist wieder da, Satirische Komödie

Adolf Hitler (Oliver Masucci) findet sich im Jahr 2014 in Berlin wieder. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat sich die deutsche Gesellschaft grundlegend verändert, und Hitler muss sich zwischen der neuen Technik des Internets und zahlreichen Migranten zurechtfinden. Da ihn alle Menschen für einen Komiker halten, gewinnt er durch Medienauftritte an Beliebtheit. Die will er nutzen, um seinen Plan der Weltherrschaft weiter zu verfolgen.

20:15 Uhr, RTLzwei, RoboCop, Sci-Fi-Action

Im Jahr 2028 sorgt RoboCop, der halb Mensch und halb Roboter ist, auf den Straßen von Detroit für Recht und Ordnung. Alles läuft nach den Plänen des Großkonzerns OmniCorp - bis RoboCop seine menschlichen Gefühle wieder entdeckt und sich an sein altes Leben als Polizist Alex Murphy (Joel Kinnaman) erinnert, der gegen eine Gruppe korrupter Kollegen ermittelt hat. RoboCop setzt nun alles daran, den Fall aufzuklären.