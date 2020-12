Ein in Notwehr abgegebener Schuß stellt die "SOKO München" (ZDF) vor Probleme. Kai Pflaume lädt zur XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" (Das Erste). In "Passagier 23" (RTL) erlebt ein Psychologe Mysteriöses auf einem Kreuzfahrtschiff.

20:15 Uhr, ZDF, SOKO München: Countdown, Krimiserie

Zwei Tage vor Arthurs (Gerd Silberbauer) Pensionierung eskaliert eine Entführung. Dominik (Joscha Kiefer) muss den Geiselnehmer erschießen, um sein Leben zu retten. Was zunächst niemand weiß, Dominik ist Opfer eines "Suicide by cop" geworden. Während er vor der Innenrevision darum kämpft, dass sein Schuss als Notwehr anerkannt wird, machen sich Resi (Mersiha Husagic) und Franz (Christofer v. Beau) an die Aufklärung der Geschehnisse. Handelt es sich um eine Eifersuchtstat, bei der ein Mann den Liebhaber seiner Freundin erschossen und sie dann als Geisel genommen hat?

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Beim Comedy-Duell mit Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter treten nicht nur zwei herausragende Live-Bühnenkünstler gegeneinander an, es treffen auch zwei der besten deutschen Vorleser aufeinander. Wird Altmeister von der Lippe, der mit seinem Hörbuch "Der König der Tiere" Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste belegte oder Torsten Sträter, der mit seinem feinen Gespür für Zwischentöne ein Garant für echte Hörgenüsse ist, das Duell für sich entscheiden können? Kai Pflaume moderiert.

20:15 Uhr, RTL, Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See, Thriller

Der Polizeipsychologe Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz) hat vor Jahren Frau und Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff verloren - niemand weiß, was genau geschah. Jetzt wird er erneut auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen, doch dann taucht ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder auf. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm.

Saliya Kahawatte (Kostja Ullmann) hat eine Sehbehinderung. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, seine Ziele zu verfolgen. Es gelingt ihm, einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann im noblen Bayerischen Hof in München zu ergattern. Zusammen mit seinem Azubi-Kollegen Max (Jacob Matschenz), der von Salis Einschränkung weiß, laviert er sich geschickt durch die täglichen Herausforderungen. Doch dann droht Salis mühsam aufrechterhaltene Fassade einzustürzen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Thomas Crown Affäre, Krimiromanze

Selfmade-Millionär Thomas Crown (Pierce Brosnan) sucht und findet seinen Kitzel im Diebstahl unbezahlbarer Kunstwerke berühmter Maler. Eines Tages gelingt ihm ein genialer Coup, als er das teuerste Gemälde aus einem New Yorker Museum stiehlt. Die attraktive Versicherungs-Detektivin Catherine Banning (Rene Russo) kommt dem Millionär auf die Spur und verwickelt ihn in ein erotisches Katz- und Mausspiel. Dabei merken die beiden Gegenspieler, dass sie auf gleicher Wellenlänge liegen. Und immer wieder stellt sich die Frage: Will sie das Bild oder ihn? Doch dann stellt Catherine dem Meisterdieb eine Falle.