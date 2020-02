TV-Tipps: Liam Hemsworth in "Independence Day: Wiederkehr"

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Aus dem Ruder, Krimikomödie

Bei einem Ruderrennen sackt Claudia, die Ruderhoffnung der Leeraner Polizei, plötzlich zusammen und stirbt. Todesursache: Herzversagen. Doch irgendwie scheint das Ableben der Kollegin nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) zutiefst zu erschüttern. Anders als viele Kollegen, mochte Brockhorst Claudia und will ihr zu Ehren das Ruderrennen stattfinden lassen. Wer übernimmt das Ruder der Verstorbenen?

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Spielshow

Moderator Kai Pflaume begrüßt zehn Prominente, die von zehn Kindern in ungewöhnlichen, sportlichen und mentalen Disziplinen herausgefordert werden. Aufseiten der Großen treten unter anderem an: Schauspielerin Nora Tschirner, "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni und die österreichische Sängerin und Schauspielerin Dagmar Koller. Außerdem dabei: Klaas Heufer-Umlauf, Jürgen Vogel, Dagi Bee, Jan Frodeno, Hans Sigl, Simon Meirandres und Dr. Johannes Wimmer.

20:15 Uhr, VOX, Die Coopers - Schlimmer geht immer, Komödie

Im Leben des jungen Alexander Cooper vergeht kaum ein Tag, an dem nichts schiefgeht. Seine Eltern Ben (Steve Carell) und Kelly Cooper (Jennifer Garner), die zwei älteren Geschwister Anthony, Emily und Baby Trevor, sind allerdings stets vom Glück gesegnet. Als schließlich die Party für Alexanders zwölften Geburtstag ansteht, scheint erneut alles zu misslingen. Doch diesmal ist auf wundersame Weise die gesamte Familie Cooper in Pleiten, Pech und Pannen involviert...

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Rubbeldiekatz, Komödie

Für Jungschauspieler Alexander Honk (Matthias Schweighöfer) läuft es in Sachen Karriere alles andere als rund - bis er dank seines Agenten und Bruder Jürgen plötzlich auf die irre Idee kommt, beim Vorsprechen für einen Hollywood-Streifen in Frauenkleidern zu erscheinen. Prompt ergattert Alex die Rolle des deutschen Mädchens in einem Nazi-Film und sein Alter Ego, die blonde Alexandra, ist geboren. Nicht nur, dass er von nun an die ständigen Flirtattacken seiner Kollegen über sich ergehen lassen muss, bahnt sich zwischen ihm und Sarah (Alexandra Maria Lara), dem Star des Films, eine tiefe Frauenfreundschaft an.