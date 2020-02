TV-Tipps: Martin Freeman in "Per Anhalter durch die Galaxis"

20:15 Uhr, kabel eins, Per Anhalter durch die Galaxis, Sci-Fi-Komödie

Das Leben von Durchschnittsbürger Arthur Dent (Martin Freeman) steht Kopf, als sein Haus vor seinen Augen plattgewalzt und der Menschheit mitgeteilt wird, dass die Erde zerstört werden muss, um einer Hyperraum-Expressroute für einen außerirdischen Wahnsinnigen Platz zu machen. Arthur und sein Freund Ford Prefect (Mos Def) retten sich in ein vorbeifliegendes Raumschiff, das sie als Anhalter von der explodierenden Erde mitnimmt...

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Der Auslandsrecall führt die besten 26 Sängerinnen und Sänger nach Südafrika. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature's Valley im Tsitsikamma Nationalpark - einem der schönsten Orte an der Gardenroute. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Sandstrand, Fluss und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in Dreier- und Vierergruppen vor der Jury.

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Utas Erbe, Familienserie

Schwester Hanna (Janina Hartwig) wird von Lutz Artmann (Markus Frank) dringend um ihre Hilfe gebeten. Der junge Winzer ist nach einigen Jahren in Frankreich in seine Heimat Kaltenthal zurückgekehrt und will wieder Kontakt zu seiner alten Tante Uta (Tatja Seibt) aufnehmen, der seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme zu schaffen machen. Die beiden hatten früher ein gutes Verhältnis. Doch nun wird Uta von der resoluten Marie-Louise (Marie-Louise Niebuhr) gepflegt und regelrecht abgeschirmt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Lebensmittelindustrie, Doku

Ob ballaststoffreich oder kalorienarm, laktosefrei oder bio: Die Lebensmittelindustrie hat für jeden Kundenwunsch etwas im Angebot - und Sebastian Lege weiß, welche Tricks sie dabei benutzt. Einmal mehr verblüfft der Produktentwickler mit Einblicken ins Waffenarsenal der Profitjäger. Diesmal reicht das Spektrum von Fake-Vollkorn-Brötchen bis zum Zuckerersatz aus Ernteabfall. Und wer hätte gedacht, dass nicht nur Pandas Bambus essen, sondern auch wir?

20:15 Uhr, 3Sat, Zorn - Tod und Regen, Krimi

Hauptkommissar Claudius Zorn (Misel Maticevic) ist genervt. Er steckt in einer Sinnkrise und seine Arbeit, die vornehmlich aus dem Wälzen von Akten besteht, langweilt ihn. Wann immer es geht, reicht er lästige Aufgaben an seinen Kollegen Schröder (Axel Ranisch) weiter. Doch dann geschieht etwas, das Zorn aus seinem grauen Alltag herausreißt: Im Keller eines Abrisshauses wird eine große Blutlache gefunden. Von der Leiche fehlt jede Spur. Staatsanwalt Sauer (Anian Zollner) überträgt ihm den rätselhaften Fall.