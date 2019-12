TV-Tipps: Matt Damon kämpft als "Der Marsianer" ums Überleben

20:15 Uhr, ProSieben, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer

Während einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot ist, kämpft Watney im Weltall allein ums Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Melodram

Der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth) in bescheidenen Verhältnissen in New York. Eines Tages erhalten sie Nachricht vom Earl of Dorincourt (Alec Guinness). Der Earl ist Ceddies Großvater. Sein Enkel kennt ihn aber nicht, denn der stolze alte Herr hatte sich seinerzeit von seinem Sohn Cedric - Ceddies Vater - losgesagt, als dieser eine Amerikanerin heiratete. Da inzwischen alle seine Söhne tot sind, wünscht der Earl, dass Ceddie nach England kommt, damit er als Erbfolger auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung erhält.

20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch, Quizshow

Comeback für Oliver Pocher, endlich wieder prominente Gegner für Günther Jauch und neue Spielevarianten: Das Dream-Team "Pocher-Jauch" ist bei RTL wieder vereint! Kurz vor Weihnachten tritt Günther Jauch allein gegen das "Let's Dance"- Rate-Team Evelyn Burdecki, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Joachim Llambi und Massimo Sinató an.

20:15 Uhr, RTLzwei, Liebe braucht keine Ferien, Romanze

Die erfolgreiche Unternehmerin Amanda (Cameron Diaz) und die Journalistin Iris (Kate Winslet) haben beide kein Glück in der Liebe. Über einen Zufall lernen sich die beiden Frauen kennen und entscheiden kurzerhand, während der Weihnachtsferien, ihr Haus mit der jeweils anderen zu tauschen. Wie sehr sich durch diesen Entschluss das Leben der beiden Singles verändern wird, hätte keine der beiden jemals vermutet.

21:45 Uhr, ONE, Vorsicht vor Leuten, Komödie

Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner) ist Sachbearbeiter im örtlichen Bauamt. Außerdem ist Lorenz ein notorischer Lügner! Einer der es sich zwischen Ausreden und Unwahrheiten bequem gemacht hat. Zu bequem, wie seine Frau Katrin (Lina Beckmann) findet und ihn verlässt. Als auch noch sein scheinbar sicherer Job auf der Kippe steht, muss Lorenz reagieren. Seine guten Vorsätze klebt er an den Kühlschrank: Katrin zurückerobern, Job sichern, abnehmen, ehrlich werden!