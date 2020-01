TV-Tipps: Miniserie "Die verlorene Tochter" im ZDF

20:15 Uhr, ZDF, Die verlorene Tochter: Geister, Krimiserie

Vor zehn Jahren wurde Isa von Gems (Henriette Confurius), Tochter einer Brauereidynastie, auf dem großen Sommerfest des Lotheimer Gymnasiums zuletzt gesehen - danach verschwand sie spurlos. Es gab keinen Abschiedsbrief und keine Lösegeldforderung, keinen gemeldeten Unfall und keine Leiche. Isa war einfach fort. Ein Schock für ihre Familie und ihre Freunde. Aber das Leben ging weiter, es musste weitergehen - bis heute. Denn Peter Wolff (Götz Schubert) ist der festen Überzeugung, Isa gesehen zu haben: nachts in Lotheim, vor der Brauerei der Familie von Gems.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Erde aus dem All, Dokureihe

In der zweiten Folge von "Erlebnis Erde: Unsere Erde aus dem All" zeigen die Aufnahmen aus dem Weltall rings um Korallenstöcke helle Ringe - ein Muster, das sich in vielen Riffen wiederholt. Sie stammen von algenweidenden Fischen, die sich aus Angst vor Raubfischen nie weit von den Korallen entfernen. Satellitenbilder aus 30 Jahren, kombiniert und im Zeitraffer dargestellt, zeigen auf atemberaubende Weise, wie Flüsse immer wieder ihren Lauf ändern - aber auch, warum Madagaskar zu bluten scheint und ein junges Orang-Utan-Weibchen auf Borneo kaum noch eine Zukunft hat.

20:15 Uhr, ONE, Die Auserwählten, Drama

Ende der 1970er-Jahre. Begeistert tritt die 29-jährige Petra Grust (Julia Jentsch) ihre Stelle als Biologielehrerin an der Odenwaldschule an. Es ist die legendäre Vorzeige-Einrichtung der Reformpädagogik in der Bundesrepublik. Das Vertrauen des charismatischen und berühmten Schulleiters Simon Pistorius (Ulrich Tukur) ehrt sie. Doch der Internatsalltag ist irritierend. Schüler und Lehrer beiderlei Geschlechts benutzen dieselben Duschen, junge Schüler trinken und rauchen ungehindert. Ein Kollege hat sogar ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin. Die engagierte Lehrerin wird allmählich misstrauisch.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Schwindelsoap

Als Undercover-Boss im Einsatz ist Stefanie Brandes, Geschäftsführerin der Aldiana GmbH. Das Unternehmen aus Frankfurt ist Reiseveranstalter und Hotelbetreiber von zehn Club-Anlagen in Spanien, Österreich, Italien, Griechenland, Tunesien und auf Zypern. Weltweit hat Aldiana ca. 2.500 Mitarbeiter. Getarnt als TV-Show-Kandidatin Jana arbeitet die 44-Jährige als Küchenhilfe, Zimmermädchen, Dekorateurin und Servicekraft. Sie bereist dafür drei Länder.

20:15 Uhr, kabel eins, Eraser, Actionthriller

John Kruger (Arnold Schwarzenegger) betreut als Federal Marshal aussagewillige Verbrecher im Rahmen des Zeugenschutzprogramms. Doch diesmal hat er es mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun: Die attraktive Lee Cullen (Vanessa Williams), die in leitender Funktion bei einem Rüstungskonzern arbeitet, hat dem FBI freiwillig brisante Geheiminformationen zukommen lassen. Es geht um den illegalen Verkauf einer gefährlichen Hochgeschwindigkeitswaffe. Und dieses Komplott reicht bis in höchste Regierungskreise.