TV-Tipps: Missglückte Entführung im "Tatort"

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der letzte Schrey, Krimi

Marlies Schrey (Nina Petri), die Gattin des Strickwaren-Herstellers Gerd Schrey, wird am helllichten Tag vor einem beliebten Ausflugslokal umgebracht. Für die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) deutet alles auf eine missglückte Entführung hin. Prompt melden sich die Kidnapper: Sie haben auch Gerd in ihrer Gewalt. Von dessen Sohn Maik (Julius Nitschkoff) fordern sie zwei Millionen Euro Lösegeld. Das Ehepaar Schrey hatte eine Entführungspolice abgeschlossen, die in wenigen Tagen abläuft.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Prominenten-Special, Quizshow

Günther Jauch lässt am Pfingstmontag die Prominenten zittern. Von Krimi bis Komödie - alles ist möglich! Knackt dieses Mal ein Star die Millionen-Frage bei RTL? Vier mutige Prominente stellen sich für den guten Zweck der Herausforderung. Wer blamiert sich, wer taktiert angstfrei, wer verlässt sich auf sein Wissen oder Bauchgefühl? Mit Herz und Verstand treten die mutigen Stars an und jeder will die Million. Wer wagt es, welcher Promi räumt ab?

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible - Fallout, Action

Die Apostel - übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris) - planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark (Henry Cavill) nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff.

20:15 Uhr, Sat.1, High Society - Gegensätze ziehen sich an, Komödie

Anabel von Schlacht (Emilia Schüle) genießt als Tochter reicher Eltern die Vorzüge ihres Luxuslebens, taumelt von einer Party zur nächsten und gibt bei ihren Shoppingeskapaden tausende von Euros aus. Doch der High-Society-Traum löst sich in Luft auf, als sie erfahren muss, dass sie als Baby vertauscht wurde. Plötzlich heißt es Plattenbau statt prunkvolle Villa. Eine völlig unbekannte Welt eröffnet sich ihr.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach Unverbesserlich 2, Digitaltrickkomödie

Seitdem Gru unter die Familienväter gegangen ist, ist der ehemalige Superschurke ziemlich zahm geworden. Mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes führt er ein recht beschauliches Leben, das hauptsächlich aus der Organisation von Kindergeburtstagen und dem Abwimmeln nerviger Verehrer seiner Töchter besteht. Als es jedoch eines Tages zu mysteriösen Vorfällen kommt, die wohl auf das Konto eines neuen Superschurken gehen, wird Gru von einer Geheimorganisation gebeten, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. Ihm zur Seite stellt die Organisation die hübsche Agentin Lucy, die den spröden Single-Dad ganz schön aus dem Konzept bringt.