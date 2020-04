TV-Tipps: Misslungener Mordanschlag im "Bozen-Krimi"

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille, Krimi

Mafiaboss Saffione (Christian Redl) gelingt bei einem brutalen Überfall auf einen Gefangenentransporter mit einem weiteren Häftling die Flucht. Wie Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Capo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) anhand der Spuren feststellen, handelt es sich jedoch nicht um eine erfolgreiche Befreiungsaktion, sondern um einen misslungenen Mordanschlag. Um den Killern zuvorzukommen, will Matteo seinen verwundeten Erzfeind finden, der sich mit dem ortskundigen Holzer (Julian Schmieder) in den Bergen versteckt.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Sternenkind, Heimatdrama

In ihrer Hebammenpraxis gibt Lena Lorenz (Judith Hoersch) einen Geburtsvorbereitungskurs. Lucie (Marie Hacke) und Marinus (David Miesmer) freuen sich auf ihr erstes Baby. Doch Lucie ist unsicher, denn das Kind bewegt sich nicht mehr. Als die Fruchtblase einer Schwangeren platzt, muss Lena den Kurs beenden. Marinus wird kurz darauf vom frischgebackenen Vater eingeladen. Lucie will zu Hause bleiben. Zugleich steigt ihre Besorgnis und sie ruft Lena an. Tatsächlich kann Lena keine Herztöne finden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Fast & Furious Five, Actionthriller

Nachdem Brian (Paul Walker) und Mia Toretto (Jordana Brewster) Dom (Vin Diesel) aus der Gefangenschaft befreit haben, landen sie auf ihrer Flucht in Rio de Janeiro, wo sie gezwungen sind, ein letztes Ding zu drehen - denn nur so können sie die langersehnte Freiheit erlangen. Während sie ein Elite-Team der besten Racer zusammenstellen, wird ihnen eines klar: Um ein für alle Mal aussteigen zu können, müssen sie sich einem korrupten Unternehmer stellen, der nichts mehr will, als sie tot zu sehen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der hinter ihnen her ist.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach unverbesserlich, Digitaltrickspaß

Als das kriminelle Genie Gru vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt wird, plant er den Super-Clou, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Mit Hilfe seiner treuen Minions-Armee, plant er den ultimativen Raubzug. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne.

20:15 Uhr, Tele 5, The Saint - Der Mann ohne Namen, Thriller

Der Waise Simon Templar (Val Kilmer) hat sich zum gefragten, unfassbaren Meisterdieb gemausert. Er ist genau der Richtige für den machthungrigen Russen Ivan Tretiak (Rade Serbedzija): Der gibt "The Saint" Templar den Auftrag, die Formel für die Kalte Fusion für ihn zu stehlen. Doch die hat die attraktive Wissenschaftlerin Emma Russell (Elisabeth Shue). An der Frau kommt Templar nicht vorbei.