TV-Tipps: Mysteriöser Mord in "Nord bei Nordwest"

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein halber, Krimi

Lona (Henny Reents) ist aus dem Koma erwacht und arbeitet wieder als Polizistin. Aber ist sie wirklich vollkommen genesen? Hauke (Hinnerk Schönemann), seit Lonas Verletzung nicht nur Tierarzt, sondern nun auch offiziell Polizist, hat da seine Zweifel. Ein mysteriöser Mord fordert die Ermittler als Team. Dabei geht Haukes Fürsorge Lona schnell auf die Nerven. Auch Haukes Verhältnis zur Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) wird auf die Probe gestellt. Mit der Rückkehr des verdeckten Ermittlers Timo (Lasse Myhr) erfährt Jule nämlich, dass Hauke sie mehrfach angelogen hat.

20:15 Uhr, Sat.1, Urlaubsreif, Romantische Komödie

Jim (Adam Sandler) und Lauren (Drew Barrymore) sind alleinerziehend und merken gleich nach dem ersten Date, dass aus ihnen nie ein Paar wird. Doch sie laufen sich noch einige Male über den Weg - und landen durch einen dummen Zufall schließlich mit ihren jeweiligen Kindern im selben Hotelzimmer in Südafrika. Dieser Urlaub wird eine echte Herausforderung für die ungleichen Singles und ihre Familien.

20:15 Uhr, ZDF, Die verlorene Tochter: Die Wahrheit und nichts ..., Actionkomödie

Erste Erinnerungen an die Vergangenheit sprechen dafür, dass Isa (Henriette Confurius) missbraucht wurde. Schockiert und überfordert sucht sie Rat und Trost bei Robert Wolff (Max von der Groeben), dem Einzigen in Lotheim, dem sie traut. Dessen Vater Peter (Peter Wolff) hat herausgefunden, dass Isa nach einem schweren Unfall mit anschließender Amnesie von Leo Messmer in Frankreich als seine Tochter großgezogen wurde. Für Lore von Gems (Hildegard Schmahl) ist der Auftrag damit erledigt. Doch Peter Wolff (Götz Schubert) will die ganze Wahrheit erfahren.

20:15 Uhr, VOX, Lucy, Actionthriller

Durch die Schuld eines Freundes gerät Lucy (Scarlett Johansson) in die Hände südkoreanischer Gangster. Von ihnen wird sie gezwungen, eine neuartige Droge außer Landes zu schmuggeln - mit fatalen Folgen. Durch einen Unfall wird die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und beginnt die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich zu steigern. Doch was passiert überhaupt, wenn ein Mensch über eine schier grenzenlose Intelligenz verfügt?

22:45 Uhr, Sat.1, Die etwas anderen Cops, Actionkomödie

Danson (Dwayne "The Rock" Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) sind die coolsten Cops des NYPD. Anders ihre Kollegen Gamble (Will Ferrell) und Hoitz (Mark Wahlberg) - Gamble ist als fauler Schreibtischtäter bekannt, während Hitzkopf Hoitz ein verhinderter Mordermittler ist. Als Danson und Highsmith sterben, wittert Hoitz seine Chance. Er zwingt Gamble, einen neuen Fall zu übernehmen: Der Finanzhai David Ershon (Steve Coogan) scheint in eine Verschwörung verwickelt zu sein.