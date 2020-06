TV-Tipps: Nelson Müller macht den großen Burger-Check

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Nelson Müllers großer Burger-Check - Vegetarisch oder Fleisch?, Reportage

Die Deutschen lieben Burger - aber muss es immer einer mit Fleisch sein? Diese Frage stellt Sternekoch Nelson Müller und vergleicht die Alternativen: Was ist gesund, nachhaltig und günstig? Nelson Müller bittet zum Test: Er lässt Probanden wochenlang unter ärztlicher Beobachtung Fleisch-Ersatzprodukte essen. Verbessern sich ihre Gesundheitswerte tatsächlich im Vergleich zu Fleischessern?

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Ilse DeLange wird 1977 in Almelo (Niederlande) geboren. Schon in jungen Jahren spielt sie Gitarre und komponiert eigene Songs. Die Country-Musikerin schafft mit dem Debütalbum "World of Hurt" im Jahr 1998 ihren internationalen Durchbruch. Im Jahr 2004 wird sie als beste niederländische Sängerin ausgezeichnet. 2008 veröffentlicht DeLange ihr fünftes Album "Incredible". Im Mai 2014 vertritt sie mit The Common Linnets die Niederlande beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Die Band erreicht den zweiten Platz, ihr Song landet in 14 Ländern auf Platz 1.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Stunde der Wahrheit, Anwaltsserie

Adas (Anna Fischer) Vater Peter Holländer (Rolf Kanies) steht plötzlich vor ihrer Tür und bittet sie um Hilfe. Widerstrebend bringt Ada ihn zu Romy (Christina Athenstädt), die sich freut, Adas Familie kennenzulernen. Der Fall ist ernst: Peter wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Zusammen mit einem Busfahrer-Kollegen soll er einen Fahrgast niedergeschlagen haben. Das Opfer ist ein Abiturient, der nun mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus liegt.

20:15 Uhr, kabel eins, Space Cowboys, Abenteuerkomödie

Ein russischer Satellit hat seine Umlaufbahn verlassen und droht, auf die Erde zu stürzen. Er muss dringend umgesteuert werden, sonst gibt es eine Katastrophe. Nur der pensionierte Konstrukteur Corvin (Clint Eastwood) ist noch mit der Steuerung vertraut und erklärt sich bereit, zu helfen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass er zur Reparatur mit seinem alten Team ins All fliegen darf. Wird es den in die Jahre gekommenen Astronautenanwärtern gelingen, rechtzeitig für den Einsatz fit zu werden?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: René Adler, Timo Hildebrand und Frank Rosin.