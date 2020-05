TV-Tipps: Roland Trettl verkuppelt im "First Dates Hotel"

20:15 Uhr, ZDF, Ich brauche euch, Drama

Durch die Ermordung ihrer Schwester wird das Leben einer jungen, freiheitsliebenden Frau völlig auf den Kopf gestellt. Plötzlich muss sie sich um deren Kinder kümmern, die ihr fremd sind. Niemand hat die Katastrophe kommen sehen - umso größer ist der Schock, als Markus (Fritz Karl) nach einer Geburtstagsparty seine Frau Sabine (Judith Engel) im Affekt tötet. War ihre idyllische Ehe nur eine Fassade?

20:15 Uhr, RTLzwei, Match! Promis auf Datingkurs, Datingshow

Weiter geht die Suche der vier Promisingles nach der großen Liebe. Claudia hat ihr erstes Date seit der Trennung vom Wendler. Nachdem es für Sebastian auf der Singleparty nicht so erfolgreich lief, schicken die Agenten ihn auf ein Date mit Perwin. Doch kann er bei ihr punkten? Beim Speed-Dating geben Matthew und Doro den Promis wichtige Tipps. Für Marcellino läuft es beim Date mit Lena überraschend gut. Doch will sie ihn wiedersehen?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Moderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Das Erste, Naturwunder Okawango, Dokumentation

Die dreiteilige Serie "Naturwunder Okawango" ist vielleicht das anspruchsvollste Projekt in der 35-jährigen Karriere der internationalen Tierfilmstars Dereck und Beverly Joubert. Der Okawango im Süden Afrikas ist ein besonderer Fluss. Er entspringt in den Bergen von Angola, doch sein Wasser strömt nicht etwa in Richtung Atlantikküste, sondern in die Gegenrichtung, landeinwärts nach Botswana. Nach einer Reise von rund 1.500 Kilometern endet der Okawango in der Kalahari-Wüste, wo sein Wasser verdunstet und versickert.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Doku-Soap

Ein neuer Tag erwacht an der Côte d'Azur. Im "First Dates Hotel" (auch bei "TVNow") herrscht wieder reger Betrieb. Die Postangestellte Vera staunt nicht schlecht als sie auf Schornsteinfeger Carsten trifft. Der unkonventionelle Motorradfahrer überrascht mit seinem unverwechselbaren Outfit. Zum Date verabredet sind auch Student Nils und der Angestellte Timo. Beide suchen eine Schulter zum Anlehnen und möchten endlich in der Liebe ankommen.