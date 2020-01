TV-Tipps: Schlimmer Verdacht in "Nord Nord Mord"

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die tödliche Liebe, Kriminalfilm

Ina Behrendsen (Julia Brendler) hat sich in den Sylter Seehundschützer Leo Fischer (Garry Fischmann) verliebt. Das junge Glück währt nicht lange. Nach einem Robben-Einsatz am Strand wird er dort von Ina aufgefunden. Erschlagen! Der erste Verdacht fällt auf eine Gruppe von jungen Leuten, die am Sylter Ellenbogen illegal campen. Sie nennen sich "Nackte Robben" und weigern sich standhaft, Kleidung zu tragen, bis die Bootsfahrten mit Touristen zu den Seehundbänken eingestellt werden.

20:15 Uhr, Sat.1, No Body is perfect - Das Nacktexperiment, Dokusoap

Glücklich werden durch Nacktheit? Bei "No Body is perfect" wagen die Teilnehmer ein auf einer wissenschaftlichen Studie basierendes Experiment: Sie wollen lernen, ihre vermeintlich unperfekten Körper wieder schön zu finden. Unterstützt von vier Coaches, darunter Paula Lambert, arbeiten sie auf Mykonos an ihrem Selbstwertgefühl. Das Außergewöhnliche: Die Coaches sind nackt. Trauen sich die Teilnehmer am Ende, sich der Gruppe ebenfalls hüllenlos und selbstbewusst zu zeigen?

20:15 Uhr, Das Erste, Organspende - Jetzt reden die Ärzte, Reportage

Unterwegs mit einem Entnahme-Team: Es ist noch dunkel, als der Chirurg mit dem Flieger landet. Und mit ihm zwei große Styroporboxen - für jeden Lungenflügel eine. Eurotransplant hat ihn informiert, dass es einen Organspender gibt. Kurz nach ihm kommen noch zwei weitere Entnahmechirurgen in diese Klinik. Für das Herz und die Leber. Die Angehörigen des Spenders haben nach einem Gespräch mit einem Transplantationsbeauftragten der Entnahme zugestimmt. Nun muss es schnell gehen.

20:15 Uhr, kabel eins, Terminator: Die Erlösung, Sci-Fi-Actiondrama

Die Welt liegt in Trümmern. Unter der Führung von John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die künstliche Intelligenz des Netzwerks Skynet und deren Terminatoren an. Eines Tages taucht der rätselhafte Marcus Wright (Sam Worthington) auf, der im Jahr 2003 zum Tode verurteilt wurde - danach fehlt Marcus jede Erinnerung, bis er in dieser grausamen Welt erwachte. Connor ist sich nicht sicher, ob er Marcus vertrauen kann. Als Skynet zum finalen Vernichtungsschlag ausholt, muss er sich entscheiden.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Graf von Monte Christo, Abenteuer

Nur die Liebe zu seiner Traumfrau Mercédès (Dagmara Dominczyk) lässt Edmond (James Caviezel) die vielen Jahre überstehen, die er unschuldig auf der Gefängnisinsel Chateau d'If darbt. Dann gelingt ihm die Flucht und er wird ein reicher Mann. Zurück in seiner Heimat sucht er nun nach Mercédès. Doch die hat seinen Rivalen, den Freundesverräter Mondego (Guy Pearce), geehelicht.