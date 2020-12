"Frühling: Weihnachtswunder": Katja (Simone Thomalla) will Lutz (Jörg Witte) dabei helfen, sein Familienleben wieder in Ordnung zu bringen.

Die Dorfhelferin Katja bangt in "Frühling: Weihnachtswunder" (ZDF) um das Leben eines kleinen Mädchens. "Alice im Wunderland" (RTLzwei) kehrt ins Fantasiereich ihrer Kindheit zurück. Bei RTL zeigt Mario Barth "die krassesten Aufreger".

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Weihnachtswunder, Melodram

Von besinnlicher Weihnachtszeit keine Spur: Katja Baumann (Simone Thomalla) wird Zeugin eines schweren Skiunfalls, bei dem ein Mädchen lebensbedrohlich verletzt wird. Die komplizierte Operation, die das Leben der kleinen Emily (Melina Lemer) retten soll, kann nur Professor Gabriel ausführen. Doch der ist wie vom Erdboden verschluckt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Kiki (Carolyn Genzkow) begibt sich Katja auf die Suche nach ihm. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Alice im Wunderland, Fantasymärchen

Die 19-jährige Alice (Mia Wasikowska) soll gegen ihren Willen einen hochnäsigen Lord heiraten. Auf ihrer Verlobungsfeier taucht ein mysteriöses, weißes Kaninchen auf. Als sie dem Langohr folgt, fällt Alice plötzlich in ein tiefes Loch und findet sich in einem wundersamen Land voller kurioser Wesen wieder. Diese leben in großer Angst, seit die böse Rote Königin (Helena Bonham Carter) die Regentschaft an sich gerissen hat. Um der guten Weißen Königin (Anne Hathaway) zurück auf den Thron zu verhelfen, muss Alice den Drachen Jabberwocky besiegen.

20:15 Uhr, Tele 5, jOBS - Die Erfolgsstory von Steve Jobs, Biopic

Vom Aufstieg zum Fall und wieder zum Aufstieg, vom barfüßigen Hippie zum Unternehmer, der die Welt verändert: Gemeinsam mit seinen Kumpels gründete Steve Jobs (Ashton Kutcher) die Firma Apple in der Garage seiner Adoptiveltern. Sie starteten eine Revolution. Aber Jobs verlor das Business. Nur um danach umso steiler aufzusteigen.

20:30 Uhr, RTL, Mario Barth räumt auf! Die krassesten Aufreger, Comedyshow

Die Zuschauer konnten wählen und haben sich entschieden. Das sind die krassesten Aufreger, über die Mario Barth bisher berichtet hat. Funklöcher, unzuverlässige Paketdienste oder unglaubliche Betrugsmaschen. Welches Thema war der größte Aufreger aller Zeiten? Zu Gast im Studio sind Lisa Feller, Martin Rütter und Oliver Pocher.

22:15 Uhr, ZDF, Obendrüber, da schneit es, Weihnachtsmelodram

Miriam (Diana Amft) und Julchen (Lara Sophie Rottmann) werden ihre erste Bescherung ohne den Papa haben, denn der hat Miriam gerade erklärt, dass seine neue Freundin den Urlaub auf den Malediven schon gebucht hat. Miriam sucht verzweifelt den günstigsten Zeitpunkt, um ihrer Tochter diese unfrohe Botschaft zu überbringen, dabei ahnt Julchen längst, um was es geht. So schickt Jule am Abend des 23. Dezember ein Stoßgebet ans Christkind. Pfarrer Gregor (Wotan Wilke Möhring) kämpft derweil mit seiner ersten Predigt.