TV-Tipps: Superheldenfarce "Deadpool 2" auf ProSieben

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool 2, Superheldenaction

Als Deadpool (Ryan Reynolds) auf den knallharten Schurken Cable (Josh Brolin) trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen.

20:15 Uhr, RTL, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, RTL II, Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, Drama

Seit die jüngste Tochter des Familienvaters Mack Phillips (Sam Worthington) vor vier Jahren entführt wurde, ist er in Trauer und Schuldgefühlen versunken. Ihre letzte Spur fand man in einer Hütte im Wald - nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie damals Urlaub machte. Eines Tages kommt ein Brief mit der Post: Es ist eine Einladung in eben jene Hütte - und ihr Absender ist Gott persönlich. Mack ist schockiert und voller Angst, all die schmerzhaften Erinnerungen kommen erneut hoch.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Marokko, Urlaubsserie

Unter Leitung von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) nimmt das "Traumschiff" dieses Mal Kurs auf Marokko. Dort erleben nicht nur die Gäste unvergessliche Momente, sondern auch die Crew selbst. Vervollständigt wird die Crew von Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth), Schiffsarzt Dr. Sander (Nick Wilder) und Hoteldirektorin Liebhold (Barbara Wussow), der es sogar gelingt, ihren Kapitän zu einem "Skiausflug" in die goldenen Sanddünen zu überreden. Noch bevor das Schiff in See sticht, nimmt Staff-Kapitän Martin Grimm die anerkannte Kunstexpertin Clara Philipp (Anja Antonowicz) unter seine Fittiche.

22:25 Uhr, ProSieben, John Wick, Actionkrimi

An einer Tankstelle begegnet der ehemalige Auftragsmörder John Wick (Keanu Reeves) drei russischen Gangmitgliedern. Deren Anführer Iosef (Alfie Allen) bewundert Wicks Mustang und möchte ihm diesen abkaufen. Doch der Wagen ist unverkäuflich. In der Nacht brechen Iosefs Männer bei Wick ein, verprügeln ihn und töten die kleine Hündin, die er von seiner geliebten, kürzlich verstorbenen Frau Helen geerbt hat. Wick schwört gnadenlose Rache.